Компании абрамовича могли более 10 лет обслуживать российскую армию, – расследование OCCRP

Компании русского олигарха романа Абрамовича, вероятно, целых 10 лет сотрудничали с росгвардией. В частности, они снабжали продукцию российской армии.

Такие данные установили расследователи Центра по исследованию коррупции и организованной преступности. В то же время подконтрольная Абрамовичу группа компаний Evraz утверждает, что не имеет отношения к поставке продукции, которая может использоваться в военных целях.

Читайте также В Москве с простреленной головой нашли генерал-майора ФСБ в отставке

Как компании Абрамовича сотрудничали с русской армией

Расследователи проанализировали контракты с сайта госзакупок. Они выяснили, что российские дочерние предприятия Evraz поставляли продукцию российской армии и предприятиям, производящим танки и взрывчатые вещества.

В течение 2015-2018 годов западно-сибирский металлургический комбинат получил более 2,8 миллиона долларов на доставку толуола из госпредприятия, на котором производят боеприпасы и промышленные взрывчатые материалы. Отметим, что вещество толуол используют для изготовления взрывчатки.

В 2018 году нижнетагильский металлургический комбинат поставил "уралвагонзаводу" сталь на 1,4 миллиона долларов. Это предприятие производит танки и грузовые вагоны.

Кроме того, дочернее предприятие Evraz поставило заводу ванадиевый шлак на 227 тысяч долларов. Его используют для производства оружия и легирования стали.

21 июля 2022 г. компания заявила, что не поставляет российской армии продукцию военного назначения. Мол, их сырье предназначено только для "гражданского использования".

При этом расследователи считают, что если сталь Evraz до этого и не использовали при изготовлении вооружений, то сейчас, скорее всего, будут. Ведь в июле российская госдума обязала компании предоставлять товары и услуги военным.

Сталь используют в производстве патронов для автоматов русской армии. Она дешевле других материалов. По данным американской разведки, "уралвагонзавод", где производят танки, приостановил работу из-за нехватки сырья,

– говорится в сообщении.

Абрамович принимает участие в переговорах с Украиной

Заметим, что Абрамович является членом российской делегации на переговорах с Украиной. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк называл олигарха "чрезвычайно эффективным посредником". Мол, он помогает "отчасти модерировать процесс".

Сейчас россиянин пытается обжаловать санкции, введенные против него Евросоюзом.

Это может вас заинтересовать – Зеленский рассказал о роли абрамовича в переговорах: видео