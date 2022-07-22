Такі дані встановили розслідувачі Центру з дослідження корупції та організованої злочинності. Водночас підконтрольна Абрамовичу група компаній Evraz стверджує, не має стосунку до постачання продукції, яка може використовуватись у воєнних цілях.

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Як компанії Абрамовича співпрацювали з російською армією

Розслідувачі проаналізували контракти з сайту госзакупок. Вони з'ясували, що російські дочірні підприємства Evraz постачали продукцію російській армії та підприємствам, які виробляють танки й вибухові речовини.

Упродовж 2015 – 2018 років західно-сибірський металургійний комбінат отримав понад 2,8 мільйона доларів на доставку толуолу з держпідприємства, на якому виробляють боєприпаси та промислові вибухові матеріали. Зазначимо, що речовину толуол використовують для виготовлення вибухівки.

У 2018 році нижньотагільський металургійний комбінат поставив "уралвагонзаводу" сталь на 1,4 мільйона доларів. Це підприємство виготовляє танки та вантажні вагони.

Крім того, дочірнє підприємство Evraz поставило заводу ванадієвий шлак на 227 тисяч доларів. Його використовують для виробництва зброї та легування сталі.

21 липня 2022 року компанія заявила, що не постачає російській армії продукцію воєнного призначення. Мовляв, їхня сировина призначена лише для "цивільного використання".

При цьому розслідувачі вважають, що, якщо сталь Evraz до цього і не використовували при виготовленні озброєнь, то зараз, швидше за все, будуть. Адже в липні російська держдума зобов'язала компанії надавати товари та послуги військовим.

Сталь застосовують у виробництві патронів для автоматів російської армії. Вона дешевша за інші матеріали. За даними американської розвідки, "уралвагонзавод", де виробляють танки, призупинив роботу через брак сировини,

– мовиться у повідомленні.

абрамович бере участь у переговорах з Україною

Зауважимо, абрамович є членом російської делегації на переговорах з Україною. Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк називав олігарха "надзвичайно ефективним посередником". Мовляв, він допомагає "частково модерувати процес".

Зараз росіянин намагається оскаржити санкції, які проти нього запровадив Євросоюз.

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