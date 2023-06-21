Компании "Датагруп" и Volia выделили более 1 миллиона гривен для помощи херсонцам

Компании "Датагруп" и Volia выделили 1,1 миллиона гривен из резервного фонда для помощи пострадавшим от техногенной катастрофы в Херсонской области, вызванной действиями захватнических войск. Подрыв дамбы Каховской ГЭС спровоцировал гуманитарную катастрофу на территориях южной Украины, затопления подверглись десяткам населенных пунктов, а тысячи украинцев остались без жилья.

Помощь направлена Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям в Херсонской области, работники которой уже сейчас героически выполняют свои обязанности, спасая жизнь и имущество местных жителей, информирует 24 Канал.

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На эти средства в самом известном маркетплейсе страны были закуплены насосы для откачки воды и другое оборудование и предметы первой необходимости, которые помогут пострадавшим выстоять в этих тяжелых условиях.

Этот страшный акт террора шокировал всех нас. Нельзя найти причину, по которой можно совершить такой жестокий акт зверства по отношению к местному населению. Но мы, украинцы, славны тем, что в любой ситуации поддерживаем друг друга. Так что держимся. Вместе мы победим!

– комментирует событие СЕО компаний "Датагруп" и Volia Михаил Шелемба.

Добавим, что компании "Датагруп" и Volia уже осуществляют несколько социальных проектов в Херсонской области. К примеру, они финансируют программу бесплатных медицинских приемов в прифронтовых городах, в том числе и в Херсоне, вместе с благотворительным фондом Frida, в рамках которых врачам удалось провести 8870 бесплатных профессиональных консультаций и помочь 3678 местным жителям. А 10 – 11 июня прошел внеочередной выезд медиков в Херсон для помощи пострадавшим от катастрофы.

Также компании "Датагруп" и Volia, сразу после освобождения города, несмотря на постоянные обстрелы, начали работу по восстановлению связи в регионе. Более того, в первые несколько месяцев херсонцы получали услуги по льготному тарифу почти бесплатно.