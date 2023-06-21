Допомога направлена до Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Херсонській області, працівники якої вже зараз героїчно виконують свої обов’язки, рятуючи життя та майно місцевих мешканців, пише 24 Канал.

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На ці кошти у найвідомішому маркетплейсі країни були закуплені насоси для відкачки води й інше обладнання та предмети першої необхідності, що допоможуть постраждалим вистояти у цих важких умовах.

Цей страшний акт терору шокував нас усіх. Не можна знайти причину, з якої можливо вчинити такий жорстокий акт звірства стосовно місцевого населення. Але ми, українці, славимося тим, що у будь-якій ситуації підтримуємо один одного. Тож тримаймося. Разом ми переможемо!

– коментує подію СЕО компаній "Датагруп" та Volia Михайло Шелемба.

Додамо, що компанії "Датагруп" та Volia вже здійснюють декілька соціальних проєктів на Херсонщині. До прикладу, вони фінансують програму безкоштовних медичних прийомів у прифронтових містах, зокрема й у Херсоні, разом із благодійним фондом Frida, у рамках яких лікарям вдалося провести 8 870 безкоштовних професійних консультацій та допомогти 3 678 місцевим мешканцям. А 10 – 11 червня відбувся позачерговий виїзд медиків до Херсону для допомоги постраждалим від катастрофи.

Також компанії "Датагруп" та Volia, одразу після визволення міста, не зважаючи на постійні обстріли, почали роботу з відновлення зв’язку у регіоні. До того, у перші декілька місяців херсонці отримували послуги за пільговим тарифом, майже безкоштовно.