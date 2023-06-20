Керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін показав відео зі страшними наслідками підриву Каховської ГЕС. На ролику вулиці мікрорайону Острів, який вже відкрили для цивільних.

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На вулиці замість асфальту тепер мул

На кадрах помітно, що від звичайних осель людей майже нічого залишилося.

Ці кадри гірші за апокаліптичні фільми. Бо це – не вигадка. Це жорстока реальність, яку приніс "русскій мір" на благодатні херсонські землі,

– сказав Прокудін.

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Він розповів, що всі будівлі в мікрорайоні були повністю затоплені. На вулиці замість асфальту тепер мул, який нанесло з річки.

За словами глави Херсонської ОВА, всі будинки повністю знищені. Він розповів, що навіть якщо людям допоможуть відновити їхнє житло, на відновлення екологічної системи піде значно більше часу.

Прокудін повідомив, що Херсонщині допомагають ліквідовувати наслідки 13 областей, надавши спеціалістів і техніку. Однак він зазначив, що регіон потребує ще більше допомоги, особливо техніки для ліквідації наслідків затоплення.

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