Компании, которые не вышли с рынка России, будут платить больше: в Раде зарегистрировали проект

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который касается международных брендов, продолжающих работать в России. Они будут вынуждены платить в Украине большие налоги.

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил в сети, что 30 марта вместе с коллегами зарегистрировал законопроект №7232. В нем предусмотрена формула для всех иностранных компаний, которые пытаются усидеть на двух стульях – работать в Украине и не выходить с российского рынка.

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Компании, работающие в России, будут платить большие налоги

Нардеп рассказал, что ждет украинские филиалы таких бизнесов: Metro, Auchan, Leroy Merlin и других, кто продолжает работать в стране-агрессоре несмотря на жестокую войну:

повышенное налогообложение – ставки налогов на прибыль предприятий, экологического налога, ренты и налога на имущество будут выше в 1,5 раза;

обязанность сообщать о сохранении материнской компанией экономических связей с государством-агрессором (государство тоже будет мониторить и проверять информацию, чтобы никого не пропустить);

перечень таких компаний будет публично доступен на сайте ГНС – украинцы должны знать "героев" в бренд-лицо.

Законопроект делали соответствующим стандартам OECD. Поэтому украинская сторона будет призывать другие страны принять аналогичные нормы.

Железняк подчеркнул, что невозможно оставлять ненаказанными компании, которые своими налогами финансируют десятки самолетов, тысячи ракет и миллионы автоматов, которые разрушают украинские города и убивают украинцев.

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