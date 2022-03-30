Народний депутат Ярослав Железняк повідомив у мережі, що 30 березня разом з колегами зареєстрував законопроєкт №7232. У ньому передбачена формула для всіх іноземних компаній, які намагаються всидіти на двох стільцях – працювати в Україні та не виходити з російського ринку.

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Компанії, які працюють у Росії, платитимуть більші податки

Нардеп розповів, що чекає на українські філії таких бізнесів: Metro, Auchan, Leroy Merlin та інших, хто продовжує працювати в країні-агресорі попри її жорстоку війну:

підвищене оподаткування – ставки податків на прибуток підприємств, екологічного податку, ренти та податку на майно будуть вищі в 1,5 раза;

обов'язок повідомляти про збереження материнською компанією економічних зв'язків з державою-агресоркою (держава теж буде моніторити та перевіряти інформацію, щоб нікого не пропустити);

перелік таких компаній буде публічно доступний на сайті ДПС – українці мають знати "героїв" у бренд-обличчя.

Законопроєкт робили відповідним стандартам OECD. Тому українська сторона закликатиме інші країни прийняти аналогічні норми.

Железняк наголосив, що неможливо залишати непокараними компанії, які своїми податками фінансують десятки літаків, тисячі ракет та мільйони автоматів, які руйнують українські міста та вбивають українців.

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