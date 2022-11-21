На ноябрь 2022 года уже начали тесты по "пробегу" БпЛА. В настоящее время проверяют ряд важных деталей.

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В частности, речь идет о:

работе двигателя в динамике;

влиянии вибрации при движении по взлетно-посадочной полосе;

переходе на разные режимы работы;

других аспектах работы.

Важно! Отрыв от земной поверхности БпЛА Kızılelma пока не производится.

Если брать стандартную процедуру проведения испытаний, то на следующем этапе будет проведена пробежка до достижения взлетной скорости. А уже после этого – будет совершен первый полет. Этот этап испытаний является предпоследней "ступенькой" к небу,

– говорится в сообщении.

Первый полет Kızılelma запланирован на 2023 год. Особенностью Kızılelma есть то, что БпЛА сможет вести полноценный воздушный бой. Находиться в воздухе Kızılelma может 5 часов.

Любопытно! Для изготовления Kızılelma используют турбореактивный двигатель АИ-25ТЛТ от украинской компании "Мотор Сич".

В Украине построят завод Baykar

Халук Байрактар – генеральный директор Baykar – сообщил, что завод компании в Украине построят уже через 2 года. В настоящее время завершили проект строительства. Следующий этап – его реализация.

В Украине будут производить беспилотники Bayraktar TB2, Akıncı и Kızılelma.

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