На ноябрь 2022 года уже начали тесты по "пробегу" БпЛА. В настоящее время проверяют ряд важных деталей.
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В частности, речь идет о:
- работе двигателя в динамике;
- влиянии вибрации при движении по взлетно-посадочной полосе;
- переходе на разные режимы работы;
- других аспектах работы.
Если брать стандартную процедуру проведения испытаний, то на следующем этапе будет проведена пробежка до достижения взлетной скорости. А уже после этого – будет совершен первый полет. Этот этап испытаний является предпоследней "ступенькой" к небу,
– говорится в сообщении.
Первый полет Kızılelma запланирован на 2023 год. Особенностью Kızılelma есть то, что БпЛА сможет вести полноценный воздушный бой. Находиться в воздухе Kızılelma может 5 часов.
В Украине построят завод Baykar
- Халук Байрактар – генеральный директор Baykar – сообщил, что завод компании в Украине построят уже через 2 года. В настоящее время завершили проект строительства. Следующий этап – его реализация.
- В Украине будут производить беспилотники Bayraktar TB2, Akıncı и Kızılelma.
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