Станом на листопад 2022 року вже розпочали тести з "пробігу" БпЛА. Наразі перевіряють низку важливих деталей.
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Зокрема, мовиться про:
- роботу двигуна у динаміці;
- вплив вібрації під час руху по злітно-посадковій смузі;
- перехід на різні режими роботи;
- інші аспекти роботи.
Якщо брати стандартну процедуру проведення випробувань, то на наступному етапі буде проведена "пробіжка" до досягнення злітної швидкості. А вже після цього – буде здійснено перший політ. Цей етап випробувань є передостанньою "сходинкою" до неба,
– мовиться у повідомленні.
Перший політ Kızılelma запланували на 2023 рік. Особливістю Kızılelma є те, що БпЛА зможе вести повноцінний повітряний бій. Перебувати у повітрі Kızılelma зможе 5 годин.
В Україні збудують завод Baykar
- Халук Байрактар – генеральний директор Baykar – повідомив, що завод компанії в Україні побудують вже через 2 роки. Наразі завершили проєкт будівництва. Наступний етап – його реалізація.
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