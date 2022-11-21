Станом на листопад 2022 року вже розпочали тести з "пробігу" БпЛА. Наразі перевіряють низку важливих деталей.

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Зокрема, мовиться про:

роботу двигуна у динаміці;

вплив вібрації під час руху по злітно-посадковій смузі;

перехід на різні режими роботи;

інші аспекти роботи.

Важливо! Відрив від земної поверхні БпЛА Kızılelma поки не проводиться.

Якщо брати стандартну процедуру проведення випробувань, то на наступному етапі буде проведена "пробіжка" до досягнення злітної швидкості. А вже після цього – буде здійснено перший політ. Цей етап випробувань є передостанньою "сходинкою" до неба,

– мовиться у повідомленні.

Перший політ Kızılelma запланували на 2023 рік. Особливістю Kızılelma є те, що БпЛА зможе вести повноцінний повітряний бій. Перебувати у повітрі Kızılelma зможе 5 годин.

Цікаво! Для виготовлення Kızılelma використовують турбореактивний двигун АІ-25ТЛТ від української компанії "Мотор Січ".

В Україні збудують завод Baykar

Халук Байрактар – генеральний директор Baykar – повідомив, що завод компанії в Україні побудують вже через 2 роки. Наразі завершили проєкт будівництва. Наступний етап – його реалізація.

В Україні виготовлятимуть безпілотники Bayraktar TB2, Akıncı та Kızılelma.

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