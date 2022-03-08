Компания Helly Hansen ушла из России
Приостановила онлайн-продажи на территории страны-агрессора и норвежская компания Helly Hansen.
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Кто еще покинул оккупанта
- Корпорация Mcdonald's заявила о прекращении работы на территории России – там расположены аж 850 заведений Mcdonald's.
- Американская компания Akamai Technologies, занимающаяся вопросами кибербезопасности, ушла из России.
- Немецкий производитель шин и автокомпонентов Continental объявил об остановке производства и бизнеса в России.
- Компания Yum! Brands, которой принадлежат бренды KFC и Pizza Hut, приостанавливает инвестиции и развитие в России.
- Shell объявила о постепенном отказе от российских нефти и газа. Также закрывает АЗС в России.
- Американская корпорация PVH Corp, владеющая брендами Tommy Hilfiger, Calvin Klein, warner's и другими знаменитыми брендами, приняла решение временно закрыть свои магазины в России и Беларуси.
- Финансовая компания American Express приостанавливает работу на территории России и Беларуси.
- Также на территории страны-агрессора прекращает продажу своих продуктов компания Nvidia.
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