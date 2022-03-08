Компания Helly Hansen ушла из России

Приостановила онлайн-продажи на территории страны-агрессора и норвежская компания Helly Hansen.

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