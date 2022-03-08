Компанія Helly Hansen пішла з Росії

Призупинила онлайн-продажі на території країни-агресорки й норвезька компанія Helly Hansen.

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