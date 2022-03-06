Всі магазини на території Білорусі та Росії зачинять свої двері для клієнтів вже 7 березня. З 28 лютого PVH вже призупинила роботу своїх онлайн-магазинів у Росії.

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Корпорація продовжить виплачувати зарплати працівникам

При цьому компанія обіцяє надати підтримку 550 співробітникам на російській території. Усі вони продовжуватимуть отримувати зарплату.

Які ритейлери вже відмовились від роботи в Росії:

  • Inditex (мережі Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka та ін.),
  • Marks & Spencer,
  • Mango,
  • H&M.

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