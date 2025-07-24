Как сообщает 24 Канал со ссылкой на журналиста Сергея Лямца, ICU предложила владельцам LPN обменять свои бумаги на собственные – уже реструктурированные, в других траншах, что является "настоящим прорывом в глухом противостоянии, которое длилось месяцами".

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Автор называет этот шаг "джентльменским поступком" и сравнивает с "освобождением заложников". Он не исключает влияние Петра Порошенко на решение ICU.

Loan Participation Notes (LPN) – это специальные долговые инструменты, которые использовались в частности для привлечения средств от VIP-клиентов "Альфа-Банка" до полномасштабного вторжения. Они выпускались через голландскую компанию EMIS Finance B.V. с целью обезопасить инвесторов от юридических рисков украинской юрисдикции. Средства, привлеченные через LPN, направлялись обратно в Украину на кредитование, а вкладчики получали прибыль в валюте. После национализации банка выплаты по LPN были заморожены, и владельцы этих бумаг оказались в состоянии правовой неопределенности. Как отмечается, большинство траншей реструктуризировали, но бондхолдеры двух траншей были заблокированы из-за нежелания ICU – именно их Лямец называет "заложниками".

По мнению журналиста, за хорошим поступком компании, вероятно, стоит прагматичный расчет: ICU ищет способы вернуть свои средства, и для этого привлекает скандально известную структуру – Global Loan Agency Services Ltd (GLAS). Именно она может стать новым "трасти" вместо нейтрального BNY Mellon. GLAS специализируется на конфликтах и действует в интересах заказчика.

Как отмечает Лямец со ссылкой на собственные источники, ICU готовится к судебному иску против Украины – с требованием компенсировать потери, связанные с национализацией "Альфа-Банка". Это означает, что компания с украинскими корнями фактически может пойти против государства в международной юрисдикции. В этом ей могут помогать международные компании GLAS и Cleary Gottlieb.

Журналист предполагает, что в случае такого сценария на ICU могут ждать значительные репутационные потери или даже персональные санкции – как в Украине, так и в ЕС или Великобритании. Он добавляет, что риски усиливаются еще и тем, что юридическим партнером ICU выступает Cleary Gottlieb – компания, которая в свое время создавала соглашение с так называемыми варрантами Яресько (инструментами, которые предусматривают сотни миллионов выплат из бюджета Украины при высоком росте ВВП).

По словам Сергея Лямца, ситуация вызывает серьезные вопросы:

Этично ли украинской компании судиться против собственной страны, которая находится в состоянии войны? Осознают ли партнеры ICU, в частности GLAS, репутационные последствия своих действий?

Журналист напоминает: санкции – это не всегда о фактах, иногда это лишь о решении дать этим фактам ход. В случае подачи иска против Украины ICU может потерять больше, чем надеется получить. Однако, как отмечает он, пока признаков такого сценария нет, и поступок компании ICU является "джентльменским".