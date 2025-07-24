Як повідомляє 24 Канал із посиланням на журналіста Сергія Лямця, ICU запропонувала власникам LPN обміняти свої папери на власні – вже реструктуровані, в інших траншах, що є "справжнім проривом у глухому протистоянні, яке тривало місяцями".

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Автор називає цей крок "джентльменським вчинком" і порівнює зі "звільненням заручників". Він не виключає вплив Петра Порошенка на рішення ICU.

Loan Participation Notes (LPN) – це спеціальні боргові інструменти, які використовувалися зокрема для залучення коштів від VIP-клієнтів "Альфа-Банку" до повномасштабного вторгнення. Вони випускались через нідерландську компанію EMIS Finance B.V. з метою убезпечити інвесторів від юридичних ризиків української юрисдикції. Кошти, залучені через LPN, спрямовувались назад в Україну на кредитування, а вкладники отримували прибуток у валюті. Після націоналізації банку виплати за LPN були заморожені, і власники цих паперів опинилися у стані правової невизначеності. Як зазначається, більшість траншів реструктуризували, але бондхолдери двох траншів були заблоковані через небажання ICU – саме їх Лямець називає "заручниками".

На думку журналіста, за гарним вчинком компанії, ймовірно, стоїть прагматичний розрахунок: ICU шукає способи повернути свої кошти, і для цього залучає скандально відому структуру – Global Loan Agency Services Ltd (GLAS). Саме вона може стати новим "трасті" замість нейтрального BNY Mellon. GLAS спеціалізується на конфліктах і діє в інтересах замовника.

Як зазначає Лямець із посиланням на власні джерела, ICU готується до судового позову проти України – з вимогою компенсувати втрати, пов'язані з націоналізацією "Альфа-Банку". Це означає, що компанія з українським корінням фактично може піти проти держави у міжнародній юрисдикції. У цьому їй можуть допомагати міжнародні компанії GLAS та Cleary Gottlieb.

Журналіст припускає, що у випадку такого сценарію на ICU можуть чекати значні репутаційні втрати або навіть персональні санкції – як в Україні, так і в ЄС чи Великій Британії. Він додає, що ризики підсилюються ще й тим, що юридичним партнером ICU виступає Cleary Gottlieb – компанія, яка свого часу створювала угоду з так званими варрантами Яресько (інструментами, які передбачають сотні мільйонів виплат з бюджету України при високому зростанні ВВП).

За словами Сергія Лямця, ситуація викликає серйозні питання:

Чи етично українській компанії судитися проти власної країни, яка перебуває у стані війни? Чи усвідомлюють партнери ICU, зокрема GLAS, репутаційні наслідки своїх дій?

Журналіст нагадує: санкції – це не завжди про факти, іноді це лише про рішення дати цим фактам хід. У разі подання позову проти України ICU може втратити більше, ніж сподівається отримати. Проте, як зазначає він, наразі ознак такого сценарію немає, і вчинок компанії ICU є "джентльменським".