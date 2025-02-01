СБУ разоблачила житомирскую компанию, которая поставляла газовые котлы военным санаториям России. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на официальное сообщение.

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Работали в обход санкций

Правоохранителям удалось разоблачить злоумышленников, которые продавали партии отечественные системы отопления для нужд минобороны России.

В частности, к организации схемы причастен руководитель отдела сбыта житомирской компании, которая производит тепловые котлы и конвекторы. С мая 2022 года этот производитель продавал продукцию российским предприятиям, которые сотрудничают с правительством России.

Среди главных украинских фирм была компания в Курске, которая поставляла системы отопления в военные санатории врага.

Чтобы обойти санкции, фигуранты сначала отправляли украинскую продукцию в аффилированные фирмы на территории Евросоюза и Центральной Азии. Оттуда товар ехал в Беларусь, а уже потом и в Россию.

Злоумышленники передали несколько партий украинских систем обогрева на общую сумму 65 миллионов гривен.

Во время обысков по адресу компании-производителя и в доме организатора обнаружили доказательство. Руководителю отдела сбыта житомирской компании объявили о подозрении за пособничество государству-агрессору.

Он находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.