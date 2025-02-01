СБУ установила личность россиянина, который изготовил для вооруженных сил России более 13 тысяч "российских Шахедов". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение спецслужбы.

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Организовал массовое производство

Удалось собрать масштабную доказательную базу на российского бизнесмена, который изготовил и поставил более 13 тысяч ударных беспилотников типа "Герань", которые являются аналогом иранских "Шахедов".

Разоблачили генерального директора акционерного общества "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Алабуга" Тимура Шагивалеева. На этом предприятии в 2023 году развернули производство "Шахедов".

Россия использует эти ударные беспилотные летательные аппараты для постоянных обстрелов Украины. Часто целями становятся гражданские объекты, а в результате ударов гибнут мирные люди. Враг запускает ударные дроны почти каждую ночь.

Шагивалеву заочно сообщили о подозрении за пособничество в ведении агрессивной войны по предварительному сговору группой лиц. Досудебное расследование продолжается.