СБУ встановила особу росіянина, який виготовив для збройних сил Росії понад 13 тисяч "російських Шахедів". Про це пише 24 Канал із посиланням на повідомлення спецслужби.

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Організував масове виробництво

Вдалося зібрати масштабну доказову базу на російського бізнесмена, який виготовив і поставив понад 13 тисяч ударних безпілотників типу "Герань", які є аналогом іранських "Шахедів".

Викрили генерального директора акціонерного товариства "Особлива економічна зона промислово-виробничого типу "Алабуга" Тимура Шагівалєєва. На цьому підприємстві у 2023 році розгорнули виробництво "Шахедів".

Росія використовує ці ударні безпілотні літальні апарати для постійних обстрілів України. Часто цілями стають цивільні об'єкти, а внаслідок ударів гинуть мирні люди. Ворог запускає ударні дрони майже кожної ночі.

Шагівалєєву заочно повідомили про підозру за пособництво у веденні агресивної війни за попередньою змовою групою осіб. Досудове розслідування триває.