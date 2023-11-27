Компания, к которой причастны российские олигархи, пытается судиться с "АТБ"

ООО "Херсонская областная энергоснабжающая компания" пытается взыскать стоимость электрической энергии, которая летом 2022 года была якобы поставлена в магазины "АТБ".

Речь идет о супермаркетах, расположенных на временно оккупированной территории Херсонской области, информирует 24 Канал. Что об этом известно – рассказываем дальше.

Читайте также К 30-летию компания "АТБ" собрала 160-миллионный донат для ВСУ: марафон единства продлили

Херсонская энергокомпания пытается судиться с "АТБ"

Энергокомпания уже даже подала иск в Хозяйственный суд Одесской области. Правда, ссылаясь только на собственные внутренние данные.

Его сумма составляет 2 миллиона 155 тысяч 46 гривен (вместе с более чем 62-тысячной пеней). Заметим, что компания "АТБ" уже три десятка лет успешно работает на отечественном рынке и известна как прозрачный и патриотический бизнес, который априори не осуществляет хозяйственную деятельность на временно неподконтрольных территориях.

Компания постоянно оказывает поддержку украинским защитникам, добровольческим формированиям, медикам, волонтерам, спасателям, жителям деоккупированных территорий. По фактам захвата коллаборантами вышеупомянутых магазинов даже были возбуждены уголовные дела.

ООО "АТБ-МАРКЕТ" тогда направило поставщикам электроэнергии официальные письма по прекращению деятельности в магазинах в связи с временной оккупацией. Более того, были даже оплачены соответствующие услуги по отключению этих объектов от энергоснабжения, чему есть документальные подтверждения, говорят в компании.

Однако никакие соглашения с энергопоставщиком в подтверждение якобы потребления электрической энергии в указанный период не подписывали. Так в чем тогда дело? Почему в это сверхсложное для страны время кто-то пытается бросить тень на репутацию патриотического бизнеса и крупнейшего налогоплательщика в розничной торговле? Возможно, ответ кроется в самом истце и не имеет ничего общего с экономикой.

По данным СМИ, ООО "Херсонская областная энергокомпания" (которая подала также ходатайство о банкротстве) принадлежит "ВС Энерджи Интернейшнл", а бенефициарами этой группы являются российские олигархи Евгений Гинер, Михаил Воеводин и Александр Бабаков.