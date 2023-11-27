Мовиться про супермаркети, що розташовані на тимчасово окупованій території Херсонської області, зауважує 24 Канал. Що про це відомо – розповідаємо далі.

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Херсонська енергокомпанія намагається судитися з "АТБ"

Енергокомпанія вже навіть подала позов до Господарського суду Одеської області. Щоправда, посилаючись лише на власні внутрішні дані.

Його сума становить 2 мільйони 155 тисяч 46 гривень (разом із більш як 62-тисячною пенею). Зауважимо, що компанія "АТБ" уже три десятки років успішно працює на вітчизняному ринку та відома як прозорий і патріотичний бізнес, що апріорі не здійснює господарської діяльності на тимчасово непідконтрольних територіях.

Компанія постійно надає підтримку українським захисникам, добровольчим формуванням, медикам, волонтерам, рятувальникам, мешканцям деокупованих територій тощо. За фактами захоплення колаборантами вищезгаданих магазинів навіть були порушені кримінальні справи.

ТОВ "АТБ-МАРКЕТ" тоді направила постачальникам електроенергії офіційні листи щодо припинення діяльності у магазинах у зв'язку з тимчасовою окупацією. Щобільше, було навіть сплачено відповідні послуги з відключення цих об'єктів від енергопостачання, чому є документальні підтвердження, кажуть у компанії.

Натомість жодні угоди з енергопостачальником на підтвердження нібито споживання електричної енергії у зазначений період не підписували. Так у чому ж тоді справа? Чому в цей надскладний для країни час хтось намагається кинути тінь на репутацію патріотичного бізнесу та найбільшого платника податків у галузі роздрібної торгівлі? Можливо, відповідь криється у самому позивальнику і не має нічого спільного з економікою.

За даними ЗМІ, ТОВ "Херсонська обласна енергокомпанія" (яка подала також клопотання про банкрутство) належить "ВС Енерджі Інтернейшнл", а бенефіціарами цієї групи є російські олігархи Євген Гінер, Михайло Воєводін і Олександр Бабаков.