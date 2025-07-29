Так, особое внимание расследователей привлекло письмо венгерской компании Milspace Kft к мексиканской фирме Personas y Paquetes Por Aire. В нем прямо описано, как обойти санкции, введенные против российской оборонки, передает 24 Канал со ссылкой на InformNapalm.
Смотрите также Пекин возмущен санкциями Украины: в ОП назвали простое условие для их снятия
Как Milspace предлагает другим обходить санкции ЕС против России?
Milspace признает, что российские предприятия находятся под санкциями, но предлагает такую схему:
- Milspace выступает официальным подрядчиком;
- ремонт выполняется на заводе в Казахстане, который имеет лицензию от российского КБ Миля;
- запчасти поступают из Москвы – от компании Mi-INTER Ltd;
- все согласовывается с КБ Миля и "Вертолетами России" - компаниями из госкорпорации "Ростех".
Венгерская компания Milspace Kft помогает российским производителям оружия обходить международные санкции / Скриншот того самого позорного письма
Хотя Milspace Kft – частная компания, такая деятельность в сфере ремонта российских вертолетов обычно не возможна без участия или, по меньшей мере, молчаливого согласия государства.
В Венгрии военно-технические проекты обычно координируются с правительством, а в этом случае Milspace имеет доступ к документации, сотрудничает с россиянами и казахами. Это может свидетельствовать о неофициальной поддержке или безразличии власти.
Этот случай показывает, как венгерские компании помогают России избегать санкций. Тем самым они подрывают единство ЕС и НАТО, а также укрепляют военную машину Кремля.
Один из разоблаченных контрактов стоил 92 000 долларов. Впрочем, таких схем на самом деле может быть сотни.
Напомним, что InformNapalm обнародовала документы о вероятной причастности словацкой госкомпании LOTN к схемам обхода санкций в пользу России.