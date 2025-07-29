Так, особое внимание расследователей привлекло письмо венгерской компании Milspace Kft к мексиканской фирме Personas y Paquetes Por Aire. В нем прямо описано, как обойти санкции, введенные против российской оборонки, передает 24 Канал со ссылкой на InformNapalm.

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Как Milspace предлагает другим обходить санкции ЕС против России?

Milspace признает, что российские предприятия находятся под санкциями, но предлагает такую схему:

Milspace выступает официальным подрядчиком;

ремонт выполняется на заводе в Казахстане, который имеет лицензию от российского КБ Миля;

запчасти поступают из Москвы – от компании Mi-INTER Ltd;

все согласовывается с КБ Миля и "Вертолетами России" - компаниями из госкорпорации "Ростех".

Венгерская компания Milspace Kft помогает российским производителям оружия обходить международные санкции / Скриншот того самого позорного письма

Хотя Milspace Kft – частная компания, такая деятельность в сфере ремонта российских вертолетов обычно не возможна без участия или, по меньшей мере, молчаливого согласия государства.

В Венгрии военно-технические проекты обычно координируются с правительством, а в этом случае Milspace имеет доступ к документации, сотрудничает с россиянами и казахами. Это может свидетельствовать о неофициальной поддержке или безразличии власти.

Этот случай показывает, как венгерские компании помогают России избегать санкций. Тем самым они подрывают единство ЕС и НАТО, а также укрепляют военную машину Кремля.

Один из разоблаченных контрактов стоил 92 000 долларов. Впрочем, таких схем на самом деле может быть сотни.

Напомним, что InformNapalm обнародовала документы о вероятной причастности словацкой госкомпании LOTN к схемам обхода санкций в пользу России.