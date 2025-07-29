В Пекине отреагировали на это с возмущением и призвали снять эти санкции, мол, китайские власти против таких односторонних процессов. Советник председателя Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что это обязательная дипломатическая реакция. Пекин хочет показать, что только он может устанавливать правила.

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Почему возмущение Пекина относительно санкций является безосновательным?

В Китае считают, что не может быть односторонних санкций, однако Михаил Подоляк разъяснил почему это не так. Он подчеркнул, что это не безосновательные ограничения.

Есть факты, которые доказывают, чем Россия намеренно убивает гражданское население Украины.

Если кто-то дает инструменты, которые Россия абсолютно сознательно использует для убийства населения, то санкции (против Китая – 24 Канал) мотивированы. Они не односторонние. Это санкции, которые вводятся на спровоцированные действия,

– сказал Подоляк.

Украина синхронизирует с европейскими и американскими партнерами ограничения против тех компаний, которые сознательно предоставляют России инструменты для использования в войне против украинского гражданского населения.

Это аргументировано. Разведки дают соответствующие данные, минюст анализируют в Украине и других государствах. После этого принимают необходимые решения,

– отметил советник главы Офиса Президента.

Цель санкций против Пекина – добиться прекращения торговли между Китаем и Россией, которая влияет на войну в Украине.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Китай поставляет оружие России, а также подтвердил факт плена китайских граждан, которые воевали на стороне оккупантов. В ответ Украина ввела санкции против трех китайских компаний, которые могут быть причастны к сотрудничеству с государством-агрессором.