У Пекіні відреагували на це з обуренням та закликали зняти ці санкції, мовляв, китайська влада проти таких односторонніх процесів. Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що це обов'язкова дипломатична реакція. Пекін хоче показати, що тільки він може встановлювати правила.

До теми Китай обурився через санкції України: у Пекіні вимагають негайного перегляду рішення

Чому обурення Пекіну щодо санкцій є безпідставним?

У Китаї вважають, що не може бути односторонніх санкцій, проте Михайло Подоляк роз'яснив чому це не так. Він підкреслив, що це не безпідставні обмеження.

Є факти, які доводять, чим Росія навмисно вбиває цивільне населення України.

Якщо хтось дає інструменти, які Росія абсолютно свідомо використовує для вбивства населення, то санкції (проти Китаю – 24 Канал) вмотивовані. Вони не односторонні. Це санкції, які вводяться на спровоковані дії,

– сказав Подоляк.

Україна синхронізує із європейськими та американськими партнерами обмеження проти тих компаній, які свідомо надають Росії інструменти для використання у війні проти українського цивільного населення.

Це аргументовано. Розвідки дають відповідні дані, мін'юсти аналізують в Україні та інших державах. Після цього ухвалюють необхідні рішення,

– зауважив радник голови Офісу Президента.

Мета санкцій проти Пекіну – домогтися припинення торгівлі між Китаєм та Росією, яка впливає на війну в Україні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Китай постачає зброю Росії, а також підтвердив факт полону китайських громадян, які воювали на боці окупантів. У відповідь Україна ввела санкції проти трьох китайських компаній, що можуть бути причетні до співпраці з державою-агресоркою.