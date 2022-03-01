Компания Nord Stream 2 AG рассматривает возможность банкротства из-за санкций

Россия вторглась на территорию Украины и начала полномасштабную войну. После санкций, которые получили оккупанты, владелец "Северного потока 2" готов признать неплатежеспособность.

Санкции против Nord Stream 2 AG ввели США после вторжения России в Украину 24 февраля. Компания зарегистрирована в Швейцарии, но принадлежит российскому "Газпрому".

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Когда может объявить о банкротстве

В 2021 году газопровод "Северный поток-2" построили за 11 миллиардов долларов. Он должен был удвоить мощность перекачки газа из России в Германию.

Nord Stream 2 AG может официально начать процедуру объявления банкротства в швейцарском суде уже на этой неделе. В самой компании и "Газпроме" от комментариев отказываются.

Освободили людей

Ранее стало известно, что в швейцарском городе Цуг уволили всех работников компании Nord Stream 2 AG. Речь идет о примерно 150 людях. Это произошло из-за того, что Германия остановила сертификацию.

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