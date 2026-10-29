Компания Philip Morris разработала мобильное приложение для работы с торговыми точками по всей Украине

Компания Philip Morris разработала цифровую платформу для взаимодействия с торговыми точками в Украине, которая позволяет автоматизировать обмен информацией с партнерами и удаленно решать операционные вопросы, в частности в регионах с повышенными рисками для безопасности.

Об этом сообщил генеральный директор "Филипп Моррис Украина" Артем Коник в ходе конференции TECHNOVATION, которая состоялась 27 октября в Киеве в рамках Киевского международного экономического форума.

Еще 5–7 лет назад у нас не было инструментов, которые позволяли бы настолько быстро и эффективно взаимодействовать с торговыми партнерами по всей Украине. Сегодня благодаря мобильному приложению мы поддерживаем прямую связь с более чем 25 тыс. торговых точек, можем оперативно передавать информацию и предоставлять необходимый сервис независимо от их местоположения – будь то во Львове или в Харьковской области вблизи линии фронта. В условиях войны это особенно важно, ведь цифровые решения позволяют нам обеспечивать непрерывность работы даже там, где физическое присутствие сотрудников ограничено или опасно,

– отметил он.

По его словам, компания может автоматически осуществлять мониторинг выкладки продукции в магазинах. В некоторых торговых точках установлено специальное оборудование, которое каждые 15 минут фотографирует полки с продукцией компании.

Если система обнаруживает отсутствие товара на полке, она автоматически отправляет уведомление продавцу, который может проверить наличие продукции и пополнить выкладку.

По словам Коника, раньше для проверки полок необходимо было регулярно направлять торговых представителей в магазины. Автоматизация этого процесса позволяет сократить количество физических визитов в регионы с повышенными рисками для безопасности.

Для нас цифровизация – это не только эффективность и оптимизация ресурсов. Во время войны она стала инструментом безопасности сотрудников и обеспечения непрерывной работы бизнеса,

– подчеркнул генеральный директор "Филипп Моррис Украина".

Коник также сообщил, что цифровая трансформация компании охватывает обслуживание потребителей. В частности, Philip Morris использует искусственный интеллект для прогнозирования потребностей пользователей и определения случаев, когда электронные устройства могут потребовать технического обслуживания или замены.

По его данным, ежегодно контакт-центр и чаты компании обрабатывают около 2,8 млн обращений и контактов с потребителями, а сервисы обеспечивают почти 1 млн доставок.

Конференция TECHNOVATION состоялась 27 октября в рамках Киевского международного экономического форума. Мероприятие организовала Diia.City Union при участии более 250 представителей государства, украинского и международного бизнеса.