В ответ на эти обвинения адвокат компании направил в НАБУ официальный запрос с просьбой подтвердить, действительно ли возбуждено уголовное дело против PHU Lechmar. Каким был ответ агентства, выяснил INNPoland.pl.
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Находится ли PHU Lechmar под следствием НАБУ?
В комментарии изданию пресс-секретарь PHU Lechmar Каролина Сюдила процитировала ответ НАБУ на запрос компании.
В письме от 26 июня 2026 года за подписью исполняющего обязанности директора правления Бюро Геннадия Головацкого НАБУ четко заявило, что уголовное производство против компании не ведется.Не пропустите ни одной важной новости Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
В PHU Lechmar отметили, что сообщения о расследовании появились на фоне других публикаций, в которых ставятся под сомнение условия и стоимость контрактов на поставку боеприпасов в Украину.
Компания заверила, что все контракты были выполнены в полном объеме. Также она готова к любым проверкам, в том числе антикоррупционным.
С чего разгорелся скандал?
В середине июня PHU Lechmar сообщила, что полностью и своевременно выполнила контракт с Государственной пограничной службой Украины на поставку боеприпасов на сумму 23 миллиарда гривен.
Пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко подтвердил , что контракт выполнен. По его словам, снаряды поставлены в полном объеме и переданы ВСУ по одной из самых низких цен.
Тогда глава ЦПК Виталий Шабунин написал в соцсетях, что на самом деле от ГПСУ компания Lechmar получила не 23 миллиарда гривен, а не менее 80 миллиардов гривен.
Кроме того, Шабунин утверждает, что за боеприпасы по контракту ГПСУ переплатила 10 – 15 % от стоимости. По его словам, цена была выше не только рыночной, но и той, которую за аналогичные боеприпасы платили другие государственные заказчики. Именно это, как утверждает глава ЦПК, и стало предметом расследования НАБУ.