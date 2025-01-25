Трамп и Альтман против Маска: что за проект Stargate на 500 миллиардов и почему Илон обиделся

Одно из громких заявлений Дональда Трампа после инаугурации – объявление о миллиардных инвестициях в частный сектор для развития искусственного интеллекта в США и создание крупных новых центров обработки данных для OpenAI.

Содержание заявления Трампа: OpenAI, SoftBank, Oracle и MGX из ОАЭ объединятся в рамках совместного предприятия под названием Stargate и выделят 100 миллиардов долларов в начале с потенциалом до 500 миллиардов долларов в течение четырех лет. По словам Трампа, новая компания создаст более 100 тысяч рабочих мест в США. Stargate откроет проект центра обработки данных в Техасе, а позже масштабируется на другие штаты. Конечно, Трамп не мог не похвалить себя.

"Это монументальная инициатива является громким заявлением об уверенности в потенциале Америки под руководством нового президента", – сказал он 21 января.

24 Канал собрал все, что известно о новой инициативе и реакцию на нее Илона Маска, который до сих пор остается политическим партнером Трампа.

Что известно о Stargate

Громкое заявление Трампа об искусственном интеллекте прозвучало после того, как он подписал указ об отмене указа времен Байдена, который регулировал искусственный интеллект.

Впоследствии директор SoftBank Масаёси Сон, генеральный директор OpenAI Сэм Альтман и основатель и председатель Oracle Ларри Эллисон собрались вместе с Трампом в Белом доме для объявления о новой ИИ-инициативе. Именно Сон станет председателем правления компании. А партнерами Stargate будут Arm, Microsoft, NVIDIA, Oracle и OpenAI.

Stargate Project – это новая компания, которая намерена инвестировать 500 миллиардов долларов в течение следующих четырех лет в создание новой инфраструктуры ИИ для OpenAI в Соединенных Штатах. Мы немедленно начнем использовать 100 миллиардов долларов. Эта инфраструктура обеспечит американское лидерство в сфере искусственного интеллекта, создаст сотни тысяч американских рабочих мест и принесет огромную экономическую выгоду для всего мира. Этот проект не только поддержит реиндустриализацию Соединенных Штатов, но и обеспечит стратегический потенциал для защиты национальной безопасности Америки и ее союзников,

– говорится в заявлении на сайте OpenAI.

"Все мы с нетерпением ждем продолжения создания и развития искусственного интеллекта, в частности общего искусственного интеллекта, на благо всего человечества. Мы считаем, что этот новый шаг имеет решающее значение на этом пути и позволит творческим людям понять, как использовать искусственный интеллект для повышения человечества", – добавляют в OpenAI.

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Трамп, Сон, Эллисон и Альтман в Белом доме / Фото AP

Интересно! Название Stargate, очевидно, ссылается на киновселенную "Звездных врат", созданную Роландом Эммерихом и Дином Девлином. Он включает ряд телефильмов, сериалов и анимаций, есть также игры. Первый фильм – "Звездные врата", в центре которого технология, позволяющая перемещаться между звездными системами, вышел в 1994 году.

Как отреагировал Илон Маск и почему ему не понравилось

После объявления Трампа о Stargate Илон Маск не замедлил с критикой.

"У них на самом деле нет денег", – написал он в своем посте на X вечером 21 января. Так Маск ответил на публикацию OpenAI, в которой говорилось, что компания "немедленно начнет разворачивать 100 миллиардов долларов" в рамках Stargate.

SoftBank обеспечил значительно меньше 10 миллиардов долларов. Я знаю это из надежных источников,

– добавил Маск в следующей публикации, не предоставив никаких доказательств в поддержку своего заявления.

На следующий день отреагировал Альтман: "Я искренне уважаю ваши достижения и считаю, что вы самый вдохновляющий предприниматель нашего времени", – написал Альтман в ответ на пост Маска во вторник вечером.

А уже чуть более чем через час после этой публикации Альтман отдельно написал, что, по его мнению, Маск ошибся относительно капитала Stargate. Альтман также пригласил Маска посетить первый инфраструктурный объект Stargate.

На этом "качели" не закончились. Илон Маск репостнул сообщение на X Альтмана от декабря 2021 года, где тот поблагодарил соучредителя LinkedIn Рейда Хоффмана за помощь в препятствовании переизбранию Трампа в 2020 году.

Обмен репликами в стиле "око за око, зуб за зуб" между Маском и Альтманом относительно Stargate – не удивительный случай, учитывая их напряженные отношения. Маск основал OpenAI вместе с Альтманом в 2015 году, но три года спустя покинул совет директоров.

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Сейчас Илон Маск активно критикует создателей ChatGPT и пытается работать с искусственным интеллектом в пределах Tesla и в специально созданном стартапе xAI. В феврале Маск подал иск против OpenAI, обвинив ее в нарушении своей некоммерческой миссии из-за партнерства с Microsoft.



Иск был отозван в июне, но Маск подал его повторно в августе. В ноябре юристы Маска подали судебный запрет на OpenAI, чтобы прекратить ее превращение в коммерческую организацию.

Несмотря на все, Альтман сохраняет дипломатический тон в ответах на выпады бизнесмена, который "бросил зигу" на инаугурации Трампа. И это несмотря на прозвище, которое ему дал Маск, – "мошенник Сэм".

Какова судьба ИИ в США

В эру развития генеративного ИИ США сохраняют статус мирового лидера в инвестициях в искусственный интеллект, значительно опережая другие страны. В частности, крупные технологические компании активно вкладывают средства в создание дата-центров, которые являются основой для разработки и внедрения ИИ-решений.

Microsoft, один из главных партнеров OpenAI, в начале года заявил, что в этом году планирует вложить 80 миллиардов долларов в строительство дата-центров, ориентированных на ИИ. Кроме того, компания участвует в совместном проекте с BlackRock и MGX на сумму 100 миллиардов долларов, направленном на развитие ИИ-инфраструктуры.



Amazon также инвестирует в дата-центры на аналогичном уровне. Только за последние два месяца компания анонсировала два проекта стоимостью около 10 миллиардов долларов каждый.

Согласно отчету McKinsey, глобальный спрос на мощности дата-центров до 2030 года вырастет более чем втрое, увеличиваясь ежегодно на 19 – 27%. Аналитики отмечают, что для удовлетворения этого спроса необходимо построить как минимум вдвое больше центров, чем было создано с 2000 года.

Однако эксперты предупреждают, что развитие отрасли может столкнуться с препятствиями, такими как ограничение энергоресурсов, дефицит земельных участков и сложность получения разрешений.

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В первые дни второго срока Дональда Трампа уже заметны шаги в сфере ИИ. Он уже отменил указ Джо Байдена, принятый в 2023 году, который имел целью снизить риски, связанные с искусственным интеллектом (ИИ). Документ Байдена требовал, чтобы разработчики потенциально опасных ИИ-систем предоставляли правительству результаты тестирований таких систем перед их запуском в публичный доступ.

Указ также обязывал федеральные агентства разработать стандарты тестирования, учитывая риски для национальной безопасности, экономики, здоровья, а также в сферах химической, биологической, ядерной и кибербезопасности. Главной целью документа было создание механизмов защиты от возможных негативных последствий стремительного развития ИИ.

Однако Республиканская партия в своей программе 2024 года заявила, что этот указ препятствует инновациям в сфере ИИ. В новом указе Трампа отмечается поддержка развития искусственного интеллекта, что будет способствовать свободе слова и благосостоянию человечества.