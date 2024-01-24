Архив в Москве и 14 миллионов евро: МО заключило контракт со скандальной компанией из Хорватии

Журналисты "Громадского" провели расследование, в ходе которого выяснилось, что Министерство обороны Украины заключило договор на поставку мин с сомнительной хорватской компанией. Украина не получила мин, а бюджетные средства были израсходованы хорватами на покупку неработающего завода.

Более того, компания WDG promet имеет тесные связи с Россией. Архив компании хранится в Москве.

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"Москва, Белорусский вокзал": что известно о скандальной хорватской компании, с которой заключило контракт МО

Хорватская компания WDG promet имела два соглашения, связанных с украинскими оборонными закупками. Первая – о 100 тысячах минометных мин. В ноябре 2022-го Минобороны заключило соглашение с ООО "Львовский арсенал", а то – со словацким Sevotech. В свою очередь Sevotech имел соглашение с WDG promet, которое принадлежит семье известного хорватского торговца оружием Звонко Зубака. Позднее, в декабре, WDG promet также заключила прямой контракт с Минобороны на поставку 30 тысяч танковых выстрелов калибра 125 миллиметров и получила за это 10% предоплаты – более 3 миллионов евро. В целом по обоим контрактам хорваты получили более 14 миллионов евро,

– говорится в материале.

Давним партнером компании Звоно Зубака WDG (Winsley Defence Group) является чешский бизнесмен Петр Перничка. В октябре 2023 года в чешском городе Усти-над-Лабем состоялся суд по банкротству Пернички. На заседании мужчина рассказал о том, что в Москве хранится архив одной из ключевых компаний группы – Winsley Finance Limited.

Конкретного адреса он не привел – где-то "возле Белорусского вокзала". Впрочем, сказал, что может получить доступ к архиву как бывший директор компании: "Эту информацию мне передадут друзья, и тогда мне придется поехать туда лично".

Что интересно, адвокат Пернички, Карл Витченс, ранее назвался журналистам представителем WDG promet и Зубаков.

Где Белорусский вокзал в Москве: показываем на карте

Вместо мин для Украины компания купила заброшенный завод для себя. За украинские деньги

Более 5 миллионов евро потратила хорватская компания WDG promet на покупку фабрики Vitezit в Боснии и Герцеговине. hromadske обнаружило, что на это пошли средства, которые Минобороны Украины уплатило якобы за поставку минометных мин в декабре 2022 года. Ранее Минобороны заключило контракт с ООО "Львовский арсенал" о поставках в Украину 100 тысяч минометных мин за 37 миллионов евро. Часть этих средств "Арсенал" перечислил словацкой компании Sevotech, где работал членом наблюдательного совета бывший чиновник одного из предприятий "Укроборонпрома" Алексей Хорошаев. Sevotech в свою очередь перечислил 12,5 миллиона евро словацкой WDG promet,

– отмечают расследователи.

Зубаки, которым принадлежит WDG promet, значительную часть средств сняли наличными, а 5,5 миллиона евро заплатили за покупку завода Vitezit. Он расположен в городке Витез в Боснии и Герцеговине. В бывшей Югославии завод был одним из самых больших, производил порох и боеприпасы. Но не работал со времен югославских войн 1990-х, почти все производственные линии там были уничтожены.

В рамках судебного процесса имущество завода было выставлено на продажу. За украинские деньги его купили Зубаки.

"Это подтверждается выписками о движении средств на счете WDG promet, к которым получили доступ журналисты. Никаких других доходов, кроме платежей по контрактам от Украины, у WDG promet не было", – пишут журналисты.