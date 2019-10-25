Компания, строящая "Турецкий поток", отреагировала на арест своих акций

Дочерняя компания российского "Газпрома" South Stream Transport B.V., которая строит морскую часть газопровода "Турецкий поток", подтвердила арест акций по иску "Нафтогаза Украины".

В компании убеждают, что это никак не повлияет на строительство и эксплуатацию газопровода, пишет российский "Интерфакс".

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В компании утверждают, что акции остаются в собственности ООО "Трансгаз Краснодар".

Сейчас мы готовимся к первым поставкам газа через газотранспортную систему "Турецкий поток", запланированным на конец 2019 года,

– заявляют там.

Окружной суд города Амстердам арестовал 100% акций South Stream Transport B.V. Эту компанию создали для планирования и строительства морского газопровода "Южный поток", После того, как этот проект в 2014 году закрылся, компания приступила к разработке "Турецкого потока".

Что надо знать о "Турецком потоке"?

Это международный проект газопровода, первая ветка которого должна поставлять газ в Турцию, а вторая – в Южную Европу. "Турецкий поток" должен действовать в обход Украины. По плану, новый газопровод должен обслуживать российских клиентов из Турции, Болгарии, Венгрии, Сербии, Греции и Италии.

Недавно в России заявили, что начали заполнять газом первую ветку "Турецкого потока".

Болгария уже начала строительство второй ветки этого газопровода на своей территории.

Транспорт газа через Украину: чего ожидать

Сейчас Европа получает российский газ через газотранспортную систему Украины, однако этот контракт завершается совсем скоро – 31 декабря 2019 года. Нового контракта на транзит до сих пор не заключили, трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и Европейской комиссией продолжаются.

Одновременно Россия активно строит "Северный поток-2" – еще один газопровод, который имеет целью транзит газа в обход территории Украины. С ним возникли трудности, поскольку Дания не дает разрешения на строительство "Северного потока-2", однако в Москве убеждают – найдут другой путь.

Ряд Европейских стран и США выступают против этого газопровода, Вашингтон обещает жесткие санкции всем причастным.