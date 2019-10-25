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      Компанія, що будує "Турецький потік", відреагувала на арешт своїх акцій

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      Дочірня компанія «Газпрому» відреагувала на арешт акцій "Південного потоку"
      Дочірня компанія «Газпрому» відреагувала на арешт акцій "Південного потоку" / ТАСС

      Дочірня компанія російського "Газпрому" South Stream Transport B.V., яка будує морську частину газопроводу "Турецький потік", підтвердила арешт акцій за позовом "Нафтогазу України".

      У компанії переконують, що це ніяк не вплине на будівництво та експлуатацію газопроводу, пише російський "Інтерфакс".

      Важливо: Україна, Росія і ЄС провели зустріч щодо транзиту газу – про що говорили 

      У компанії стверджують, що акції залишаються у власності ТОВ "Трансгаз Краснодар". 

      Зараз ми готуємося до перших поставок газу через газотранспортну систему "Турецький потік", запланованих на кінець 2019 року,
      – заявляють там.

      Окружний суд міста Амстердам арештував 100% акцій South Stream Transport B.V. Цю компанію створили для планування і будівництва морського газопроводу "Південний потік", Після того, як цей проєкт у 2014 році закрився, компанія приступила до розробки "Турецького потоку".

      Що треба знати про "Турецький потік"?

      Це міжнародний проєкт газопроводу, перша гілка якого має поставляти газ до Туреччини, а друга – до Південної Європи. "Турецький потік" має діяти в обхід України. За планом, новий газопровід має обслуговувати російських клієнтів з Туреччини, Болгарії, Угорщини, Сербії, Греції та Італії.

      • Нещодавно у Росії заявили, що почали заповнювати газом першу гілку "Турецького потоку".
      • Болгарія вже почала будівництво другої гілки цього газопроводу на своїй території.

      Транспорт газу через Україну: чого чекати

      Наразі Європа отримує російський газ через газотранспортну систему України, однак цей контракт завершується зовсім скоро – 31 грудня 2019 року. Нового контракту на транзит досі не уклали, тристоронні переговори між Росією, Україною та Європейською комісією тривають.

      Водночас Росія активно будує "Північний потік-2" – ще один газопровід, який має на меті транзит газу поза територією України. Із ним виникли труднощі, оскільки Данія не дає дозволу на будівництво "Північного потоку-2", однак у Москві переконують – знайдуть інший шлях.

      Низка Європейських країн і США виступають проти цього газопроводу, Вашингтон обіцяє жорсткі санкції усім причетним.

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      Теги: Новини Росії Новини України Новини політики Газовий конфлікт Газовий контракт Газ Газпром Нафтогаз
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