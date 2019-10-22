Україна, Росія і ЄС провели зустріч щодо транзиту газу: про що говорили
Україна, Європейська комісія і Росія провели технічні консультації у рамках підготовки до наступного етапу тристоронніх переговорів щодо транзиту газу.
Зустріч відбулася в понеділок, 21 жовтня, в Брюсселі. Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу.
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Згідно з повідомленням, сторони обговорили прогрес України в імплементації норм європейського законодавства та створенні незалежного оператора газотранспортної системи.
Окрім того, на зустрічі мовилось про підписання угоди про взаємодію (interconnection agreement) між операторами ГТС України і Росії на стандартних європейських умовах, а також методиці тарифоутворення при транспортуванні газу.
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Що відомо про транзит російського газу через Україну?Термін чинного контракту між "Нафтогазом" і "Газпромом" про транзит російського газу через територію України до Європи закінчується 31 грудня 2019 року. Тож вже 1 січня 2020 року сторони мали б укласти нову угоду.
Президент Володимир Зеленський наголошував, що Україна хотіла б домовитися з Росією щодо транзиту газу ще до офіційного завершення дії контакту – у вересні 2019 року. Водночас прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україна хоче домогтися довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу.
До цього моменту Росія ніяк не демонструвала того, що налаштована на результативні переговори, натомість триває активне будівництво скандального російського газопроводу "Північний потік-2" в обхід України. Тим часом Європа підготувалась до такого розвитку подій, коли Росія не продовжить транзит газу через Україну. Водночас у Європейській комісії впевнені, що такого не станеться.
Короткі підсумки першого етапу газових переговорів:
- Російський міністр Олександр Новак назвав ці переговори "конструктивними вперше за багато років". Він впевнений у продовженні постачань російського газу в 2020 році в Європу, в тому числі – через Україну.
- На конструктиві наголосив і міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель.
- Росія готова укласти транзитний контракт за нормами ЄС.
- Там запропонували "план Б" – продовжити угоду на транзит газу через Україну на короткий термін у разі потреби.
- Водночас у "Нафтогазі" наголошують, що Україні все одно треба готуватися до припинення транзиту. Росія продовжує наполягати на відмові від виконання рішення Стокгольмського арбітражу.
- Кабінет Міністрів навіть розглядає можливість відновити прямі постачання російського газу. Цього хоче і російська сторона. Однак для цього РФ повинна підписати контракт на транзит газу до ЄС через територію України.