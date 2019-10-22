Україна, Росія і ЄС провели зустріч щодо транзиту газу: про що говорили

Україна, Європейська комісія і Росія провели технічні консультації у рамках підготовки до наступного етапу тристоронніх переговорів щодо транзиту газу.

Зустріч відбулася в понеділок, 21 жовтня, в Брюсселі. Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу.

Важливо! Газовий шантаж Росії: як Україні уникнути помилок попередників

Згідно з повідомленням, сторони обговорили прогрес України в імплементації норм європейського законодавства та створенні незалежного оператора газотранспортної системи.

Окрім того, на зустрічі мовилось про підписання угоди про взаємодію (interconnection agreement) між операторами ГТС України і Росії на стандартних європейських умовах, а також методиці тарифоутворення при транспортуванні газу.

До теми: Шантаж Росії: "Газпром" висунув Україні умови підписання нового транзитного контракту

Що відомо про транзит російського газу через Україну?Термін чинного контракту між "Нафтогазом" і "Газпромом" про транзит російського газу через територію України до Європи закінчується 31 грудня 2019 року. Тож вже 1 січня 2020 року сторони мали б укласти нову угоду.



Президент Володимир Зеленський наголошував, що Україна хотіла б домовитися з Росією щодо транзиту газу ще до офіційного завершення дії контакту – у вересні 2019 року. Водночас прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україна хоче домогтися довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу.



До цього моменту Росія ніяк не демонструвала того, що налаштована на результативні переговори, натомість триває активне будівництво скандального російського газопроводу "Північний потік-2" в обхід України. Тим часом Європа підготувалась до такого розвитку подій, коли Росія не продовжить транзит газу через Україну. Водночас у Європейській комісії впевнені, що такого не станеться.

Короткі підсумки першого етапу газових переговорів: