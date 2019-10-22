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      Україна, Росія і ЄС провели зустріч щодо транзиту газу: про що говорили

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      Газові переговори
      Газові переговори / ua-energy.org

      Україна, Європейська комісія і Росія провели технічні консультації у рамках підготовки до наступного етапу тристоронніх переговорів щодо транзиту газу.

      Зустріч відбулася в понеділок, 21 жовтня, в Брюсселі. Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу.

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      Згідно з повідомленням, сторони обговорили прогрес України в імплементації норм європейського законодавства та створенні незалежного оператора газотранспортної системи.

      Окрім того, на зустрічі мовилось про підписання угоди про взаємодію (interconnection agreement) між операторами ГТС України і Росії на стандартних європейських умовах, а також методиці тарифоутворення при транспортуванні газу.

      До теми: Шантаж Росії: "Газпром" висунув Україні умови підписання нового транзитного контракту

      Що відомо про транзит російського газу через Україну?Термін чинного контракту між "Нафтогазом" і "Газпромом" про транзит російського газу через територію України до Європи закінчується 31 грудня 2019 року. Тож вже 1 січня 2020 року сторони мали б укласти нову угоду.

      Президент Володимир Зеленський наголошував, що Україна хотіла б домовитися з Росією щодо транзиту газу ще до офіційного завершення дії контакту – у вересні 2019 року. Водночас прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україна хоче домогтися довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу.

      До цього моменту Росія ніяк не демонструвала того, що налаштована на результативні переговори, натомість триває активне будівництво скандального російського газопроводу "Північний потік-2" в обхід України. Тим часом Європа підготувалась до такого розвитку подій, коли Росія не продовжить транзит газу через Україну. Водночас у Європейській комісії впевнені, що такого не станеться.

      Короткі підсумки першого етапу газових переговорів:

      • Російський міністр Олександр Новак назвав ці переговори "конструктивними вперше за багато років". Він впевнений у продовженні постачань російського газу в 2020 році в Європу, в тому числі – через Україну.
      • На конструктиві наголосив і міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель.
      • Росія готова укласти транзитний контракт за нормами ЄС.
      • Там запропонували "план Б" – продовжити угоду на транзит газу через Україну на короткий термін у разі потреби.
      • Водночас у "Нафтогазі" наголошують, що Україні все одно треба готуватися до припинення транзиту. Росія продовжує наполягати на відмові від виконання рішення Стокгольмського арбітражу.
      • Кабінет Міністрів навіть розглядає можливість відновити прямі постачання російського газу. Цього хоче і російська сторона. Однак для цього РФ повинна підписати контракт на транзит газу до ЄС через територію України.
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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Газ Газовий конфлікт Газпром Газовий контракт Нафтогаз Україна – Росія
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