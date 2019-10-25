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      Суд в Амстердамі арештував усі акції компанії, що будує "Турецький потік"

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      Суд в Амстердамі заарештував акції компанії, яка будує Турецький потік
      Суд в Амстердамі заарештував акції компанії, яка будує Турецький потік / ТАСС

      Окружний суд міста Амстердам арештував акції компанії "Південний потік", яка також відповідає за будівництво та управління "Турецького потоку".

      Рішення суду з’явилось ще 23 жовтня 2019 року, про це розповів виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко на своїй фейсбук-сторінці.

      Окружний суд міста Амстердам арештував 100% акцій South Stream Transport B.V. Цю компанію створилди ляя планування і будівництва морського газопроводу "Південний потік", Після того, як цей проект у 2014 році закрився, компанія приступила до розробки "Турецького потоку". 

      Це було зроблено у зв'язку з розглядом справи про шахрайські дії "Газпрому" при передачі цих акцій компанії "Трансгаз Краснодар" (Transgaz Krasnodar LLC) за один день до того, як судові виконавці почали заморозку активів Газпрому в Нідерландах за позовом "Нафтогазу",
      – пояснив Вітренко. 

      Він також додав, що "багато інших активів Газпрому судовим виконавцям вдалося заарештувати ще тоді". Зазначимо, штаб-квартира South Stream Transport B.V. розташована в Амстердамі.

      Чим загрожує Україні "Турецький потік"?

      Це міжнародний проєкт газопроводу, перша гілка якого має поставляти газ до Туреччини, а друга – до Південної Європи. "Турецький потік" має діяти в обхід України. а планом, новий газопровід має обслуговувати російських клієнтів з Туреччини, Болгрії, Угорщини, Сербії, Греції та Італії.

      • Нещодавно у Росії заявили, що почали заповнювати газом першу гілку "Турецького потоку".
      • Болгарія вже почала будівництво другої гілки цього газопроводу на своїй території.

      Наразі Європа отримує російський газ через газотранспортну систему України, однак цей контракт завершується зовсім скоро – 31 грудня 2019 року. Нового контракту на транзит досі не уклали, тристоронні переговори між Росією, Україною та Європейською комісією тривають. 

      Новина доповнюється...

       

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