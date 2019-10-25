Суд в Амстердаме арестовал все акции компании, строящей "Турецкий поток"

Окружной суд Амстердама арестовал акции компании "Южный поток", которая также отвечает за строительство и управление "Турецкого потока".

Решение суда появилось еще 23 октября 2019 года, об этом рассказал исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко на своей фейсбук-странице.

Что еще надо знать: Молдова договорилась с Россией о новом газовом контракте в обход Украины

Окружной суд Амстердама арестовал 100% акций South Stream Transport B.V. Эту компанию создали для планирования и строительства морского газопровода "Южный поток". После того, как этот проект в 2014 году закрылся, компания приступила к разработке "Турецкого потока".

Это было сделано в связи с рассмотрением дела о мошеннических действиях "Газпрома" при передаче этих акций компании "Трансгаз Краснодар" (Transgaz Krasnodar LLC) за один день до того, как судебные исполнители начали заморозку активов "Газпрома" в Нидерландах по иску "Нафтогаза",

– пояснил Витренко.

Он также добавил, что "многие другие активы Газпрома судебным исполнителям удалось арестовать еще тогда". Отметим, штаб-квартира South Stream Transport B.V. расположена в Амстердаме.

Чем грозит Украине "Турецкий поток"?

Это международный проект газопровода, первая ветка которого будет поставлять газ в Турцию, а вторая – в Южную Европу. "Турецкий поток" должен действовать в обход Украины. По плану, новый газопровод должен обслуживать российских клиентов из Турции, Болгрии, Венгрии, Сербии, Греции и Италии.

Недавно в России заявили, что начали заполнять газом первую ветвь "Турецкого потока".

Болгария уже начала строительство второй ветки этого газопровода на своей территории.

Сейчас Европа получает российский газ через газотранспортную систему Украины, однако этот контракт завершается совсем скоро – 31 декабря 2019 года. Нового контракта на транзит до сих пор не заключили, трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и Европейской комиссией продолжаются.

В то же время Россия строит "Северный поток-2" – еще один газопровод, который ставит цель транзит газа вне территории Украины. С ним возникли трудности, поскольку Дания не дает разрешения на строительство "Северного потока-2", однако в Москве убеждают – найдут другой путь.

Ряд европейских стран и США выступают против этого газопровода, Вашингтон обещает жесткие сакнции всем вовлеченным.