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      Суд в Амстердаме арестовал все акции компании, строящей "Турецкий поток"

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      Суд в Амстердаме арестовал акции компании, которая строит "Турецкий поток"
      Суд в Амстердаме арестовал акции компании, которая строит "Турецкий поток" / ТАСС

      Окружной суд Амстердама арестовал акции компании "Южный поток", которая также отвечает за строительство и управление "Турецкого потока".

      Решение суда появилось еще 23 октября 2019 года, об этом рассказал исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко на своей фейсбук-странице.

      Что еще надо знать: Молдова договорилась с Россией о новом газовом контракте в обход Украины

      Окружной суд Амстердама арестовал 100% акций South Stream Transport B.V. Эту компанию создали для планирования и строительства морского газопровода "Южный поток". После того, как этот проект в 2014 году закрылся, компания приступила к разработке "Турецкого потока".

      Это было сделано в связи с рассмотрением дела о мошеннических действиях "Газпрома" при передаче этих акций компании "Трансгаз Краснодар" (Transgaz Krasnodar LLC) за один день до того, как судебные исполнители начали заморозку активов "Газпрома" в Нидерландах по иску "Нафтогаза",
      – пояснил Витренко.

      Он также добавил, что "многие другие активы Газпрома судебным исполнителям удалось арестовать еще тогда". Отметим, штаб-квартира South Stream Transport B.V. расположена в Амстердаме.

      Чем грозит Украине "Турецкий поток"?

      Это международный проект газопровода, первая ветка которого будет поставлять газ в Турцию, а вторая – в Южную Европу. "Турецкий поток" должен действовать в обход Украины. По плану, новый газопровод должен обслуживать российских клиентов из Турции, Болгрии, Венгрии, Сербии, Греции и Италии.

      • Недавно в России заявили, что начали заполнять газом первую ветвь "Турецкого потока".
      • Болгария уже начала строительство второй ветки этого газопровода на своей территории.

      Сейчас Европа получает российский газ через газотранспортную систему Украины, однако этот контракт завершается совсем скоро – 31 декабря 2019 года. Нового контракта на транзит до сих пор не заключили, трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и Европейской комиссией продолжаются.

      В то же время Россия строит "Северный поток-2" – еще один газопровод, который ставит цель транзит газа вне территории Украины. С ним возникли трудности, поскольку Дания не дает разрешения на строительство "Северного потока-2", однако в Москве убеждают – найдут другой путь.

      Ряд европейских стран и США выступают против этого газопровода, Вашингтон обещает жесткие сакнции всем вовлеченным.

       

       

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости политики Южный поток Газпром Газовый контракт Рынок газа Газовый конфликт Газ
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