Компания Трампа хотела подарить Путину пентхаус за неслыханную сумму, – BuzzFeed

В 2016 году компания президента США Дональда Трампа The Trump Organization планировала передать в собственность президента России пентхаус в небоскребе Trump Tower, в Москве.

Шикарные апартаменты в московском небоскребе стоили около 50 млн долларов.

Об этом сообщает американское издание BuzzFeed.

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Кроме того, эту информацию подтвердил инициатор строительства Trump Tower в Москве Феликс Саттер, отмечая, что роскошный пентгаус в 100-этажном небоскребе планировалось передать Путину, чтобы побудить российских олигархов купить жилье в одном доме с президентом. Цена на остальные квартиры была установлена более чем в 250 млн долларов.

Два сотрудника правоохранительных органов США сообщили, что Майкл Коэн, бывший адвокат Трампа, обсудил это предложение с пресс-секретарем Путина Дмитрием Песковым. Знал ли сам президент США об этом соглашении, доподлинно неизвестно.

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В конце концов, соглашение о передаче Путину пентхауса в Trump Tower было заморожено.

Отметим, что строительство Trump Tower в Москве начали обсуждать в конце 2015 года. Однако проект якобы приостановили в январе 2016 года. Соответственно, само обсуждение проекта по строительству Trump Tower в Москве велось еще во время президентской кампании в 2016 году.



Вопрос о строительстве Trump Tower в столице России является ключевым в договоре о сотрудничестве со следствием между Коэном и спецпрокурором США Робертом Мюллером, который расследует дело о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.



Ранее стало известно, что бывший адвокат Трампа Майкл Коэн, который обвинен в финансовых махинациях в предвыборной кампании Трампа, признал свою вину в даче ложных показаний в Конгрессе США о вмешательстве России в президентские выборы США. Он рассказал конгрессменам, что проект строительства Trump Tower в столице РФ был свернут в январе 2016 года, когда на самом деле это произошло только в июне.