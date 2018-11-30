17:22
30 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЗАБОРОНА В’ЇЗДУ РОСІЯНАМ В УКРАЇНУ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Брудний папірчик долар. Тіматі на службі в Путіна
      Вєсті Кремля
      21:43, 29 листопада
      Вєсті.UA. Порошенко проти Ляшка. Теревені Гройсмана з Меркель
      Вєсті.UA
      19:49, 29 листопада
      Тандем Міноборони та забудовника: через які схеми військові залишаються без обіцяних квартир
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Суботники і недільники
      Згадати все
      00:56, 28 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      ЗАБОРОНА В’ЇЗДУ РОСІЯНАМ В УКРАЇНУ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Компанія Трампа хотіла подарувати Путіну пентгаус за нечувану суму, – BuzzFeed

      839 Читать новость на русском
      Компанія Трампа планувала подарувати президенту РФ пентгаус за 50 млн $
      Компанія Трампа планувала подарувати президенту РФ пентгаус за 50 млн $ / іnforesist.org/

      У 2016 році компанія президента США Дональда Трампа The Trump Organization планувала передати у власність президента Росії пентгаус у хмарочосі Trump Tower, що у Москві.

      Шикарні апартаменти у московському хмарочосі коштували близько 50 млн доларів.

      Про це повідомляє американське видання BuzzFeed.

      Читайте також: Трамп скасував зустріч з Путіним через агресію в Україні: з'явилася нова заява Кремля

      Крім того, цю інформацію підтвердив ініціатор будівництва Trump Tower у Москві Фелікс Саттер, зазначаючи, що розкішний пентгаус у 100-поверховому хмарочосі планувалося передати Путіну, щоб спонукати російських олігархів купити житло в одному будинку із президентом. Ціна на решту квартир була встановлена у понад 250 млн доларів.

      Два співробітники правоохоронних органів США повідомили, що Майкл Коен, колишній адвокат Трампа, обговорив таку пропозицію із прес-секретарем Путіна Дмитром Пєсковим. Чи знав сам президент США про цю угоду, достеменно невідомо.

      Читайте також: У Білому домі заперечують причетність Трампа до злочинів його екс-адвоката Майкла Коена

      Зрештою, угода про передачу Путіну пентгауcа у Trump Tower була заморожена.

      Зазначимо, що будівництво Trump Tower у Москві почали обговорювати наприкінці 2015 року. Проте проект нібито призупинили у січні 2016 року. Відповідно, саме обговорення проекту із будівництва Trump Tower в Москві велося ще у час президентської кампанії у 2016 році.

      Питання про будівництво Trump Tower у столиці Росії є ключовим в договорі про співпрацю зі слідством між Коеном та спецпрокурором США Робертом Мюллером, який розслідує справу про втручання Росії в президентські вибори 2016 року.

      Раніше стало відомо, що колишній адвокат Трампа Майкл Коен, який звинувачений у фінансових шахрайствах у передвиборчій кампанії Трампа, визнав свою провину в дачі неправдивих свідчень у Конгресі США про втручання Росії у президентські вибори США. Він розповів конгресменам, що проект із будівництва Trump Tower у столиці РФ був згорнутий у січні 2016 року, коли насправді це сталося лише в червні.

      Теги: Новини політики Дональд Трамп Володимир Путін Новини США Вибори у США
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Воєнний стан в електоральних цілях: світова преса продовжує обговорювати Україну
      сьогодні , 17:12 Воєнний стан в електоральних цілях: світова преса продовжує обговорювати Україну
      49
      Всеукраинский День добрых дел: почему это хорошо
      сьогодні , 17:00 Всеукраинский День добрых дел: почему это хорошо
      Анастасія Зернова 46
      Тест-драйв року: позашляховик Rolls Royce Cullinan
      26 листопада , 14:00 Тест-драйв року: позашляховик Rolls Royce Cullinan
      Підсумки Революції гідності: у чому головна перемога українців
      сьогодні , 16:00 Підсумки Революції гідності: у чому головна перемога українців
      Віталій Шабунін 206
      Захід і конфлікт в Азовському морі: ризики та наслідки
      сьогодні , 15:00 Захід і конфлікт в Азовському морі: ризики та наслідки
      Василь Яніцький 601
      Воєнний стан в Україні: що він означає
       29 листопада , 22:44
      Раптова хвороба Путіна набагато серйозніша, – Independent
       15 лютого , 09:13
      Путін безсовісно використовує День перемоги, – Bild
       10 травня 2017 , 16:28
      Меркель нажахана від дій Росії у Сирії
      8 лютого 2016 , 18:02 1
      НАТО не проти діалогу з Росією, – Столтенберг
       6 листопада , 10:11
      Порошенко зустрінеться з головою Європейської ради Туском
       2 листопада , 23:47
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук