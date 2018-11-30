Компанія Трампа хотіла подарувати Путіну пентгаус за нечувану суму, – BuzzFeed

У 2016 році компанія президента США Дональда Трампа The Trump Organization планувала передати у власність президента Росії пентгаус у хмарочосі Trump Tower, що у Москві.

Шикарні апартаменти у московському хмарочосі коштували близько 50 млн доларів.

Про це повідомляє американське видання BuzzFeed.

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Крім того, цю інформацію підтвердив ініціатор будівництва Trump Tower у Москві Фелікс Саттер, зазначаючи, що розкішний пентгаус у 100-поверховому хмарочосі планувалося передати Путіну, щоб спонукати російських олігархів купити житло в одному будинку із президентом. Ціна на решту квартир була встановлена у понад 250 млн доларів.

Два співробітники правоохоронних органів США повідомили, що Майкл Коен, колишній адвокат Трампа, обговорив таку пропозицію із прес-секретарем Путіна Дмитром Пєсковим. Чи знав сам президент США про цю угоду, достеменно невідомо.

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Зрештою, угода про передачу Путіну пентгауcа у Trump Tower була заморожена.

Зазначимо, що будівництво Trump Tower у Москві почали обговорювати наприкінці 2015 року. Проте проект нібито призупинили у січні 2016 року. Відповідно, саме обговорення проекту із будівництва Trump Tower в Москві велося ще у час президентської кампанії у 2016 році.



Питання про будівництво Trump Tower у столиці Росії є ключовим в договорі про співпрацю зі слідством між Коеном та спецпрокурором США Робертом Мюллером, який розслідує справу про втручання Росії в президентські вибори 2016 року.



Раніше стало відомо, що колишній адвокат Трампа Майкл Коен, який звинувачений у фінансових шахрайствах у передвиборчій кампанії Трампа, визнав свою провину в дачі неправдивих свідчень у Конгресі США про втручання Росії у президентські вибори США. Він розповів конгресменам, що проект із будівництва Trump Tower у столиці РФ був згорнутий у січні 2016 року, коли насправді це сталося лише в червні.