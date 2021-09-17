В компаниях тернопольского бизнесмена Яремы проводят следственные действия, – СМИ

В рамках уголовного производства, которое расследует Генпрокуратура, правоохранители 16 сентября провели ряд обысков на предприятиях, связанных с бизнесменом Андреем Яремой.

Об этом сообщило издание со ссылкой на информацию Конституционно-правового конгресса (КПК).

Следственные действия продолжаются, и представители компетентных органов пока не дают комментарии по делу.

Как сообщают журналисты, ранее Андрей Ярема и его фирмы уже попадали в поле зрения правоохранительных органов. В частности, СБУ подозревало бизнесмена в легализации доходов, полученных преступным путем, изготовлении контрафактных табачных изделий и контрабанде.

По оперативной информации, структуры Яремы имели отношение к подпольному цеху по производству табачных изделий, который правоохранители накрыли в 2013 году на Сумщине, а также к организации нелегального канала сбыта в Европу контрафактных сигарет.

Господин Ярема, известный как один из самых состоятельных лиц Тернопольской области, является бенефициаром и руководителем более трех десятков компаний.

В прошлом году фирма ООО "Техно-Буд-Центр", совладельцем которой является Ярема, получила государственный подряд в рамках президентской программы "Большая стройка" на сумму более одного миллиарда гривен. Речь идет о текущем среднем ремонте трассы М-19.

Всего за последние два года компания выиграла тендеры на более 10 млрд грн, несмотря на то, что является фигурантом 14 уголовных судебных дел.

Одно из таких дел касается экономического преступления: по материалам следствия, в 2018-2020 гг. ООО "Техно-Буд-Центр" систематически закупало материалы для строительства дорог и автострад в ООО "Спецавтоинвест" по завышенной цене, из-за чего госбюджет недосчитался 70 млн грн.

Еще одна компания, которую связывают со скандальным Тернопольским бизнесменом – ООО "АО-2015" задолжало государству более 100 млн грн налогов.