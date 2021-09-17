Про це повідомило видання із посиланням на інформацію Конституційно-правового конгресу (КПК).

Слідчі дії тривають, і представники компетентних органів поки не дають коментарі стосовно справи.

Як повідомляють журналісти, раніше Андрій Ярема та його фірми вже потрапляли у поле зору правоохоронних органів. Зокрема, СБУ підозрювало бізнесмена у легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, виготовленні контрафактних тютюнових виробів та контрабанді.

За оперативною інформацією, структури Яреми мали стосунок до підпільного цеху з виготовлення тютюнових виробів, який правоохоронці накрили у 2013 році на Сумщині, а також до організації нелегального каналу збуту до Європи контрафактних цигарок.

Пан Ярема, відомий як один з найзаможніших осіб Тернопільської області, є бенефіціаром та керівником понад трьох десятків компаній.

Торік фірма ТОВ "Техно-Буд-Центр", співвласником якої є Ярема, отримало державний підряд у рамках президентської програми "Велике будівництво" на суму в понад один мільярд гривень. Йдеться про поточний середній ремонт траси М-19.

Загалом за останні два роки компанія виграла тендери на понад 10 млрд грн, попри те, що є фігурантом 14 кримінальних судових справ.

Одна з таких справ стосується економічного злочину: за матеріалами слідства, у 2018–2020 рр. ТОВ "Техно-Буд-Центр" систематично закуповувало матеріали для будівництва доріг і автострад у ТОВ "Спецавтоінвест" за завищеною ціною, через що держбюджет недорахувався 70 млн грн.

Ще одна компанія, яку пов'язують зі скандальним тернопільським бізнесменом – ТОВ "АТ-2015" заборгувало державі понад 100 млн грн податків.