В компартии России считают этот доклад "политически предвзятым". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское оппозиционное медиа "Медуза", ссылающееся на российских пропагандистов.

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Российские коммунисты критикуют Хрущева

Коммунистическая партия России приняла резолюцию, в которой "считает необходимым оценить как ошибочный и политически предвзятый" доклад Генерального секретаря КПСС Никиты Хрущева, который тот произнес на закрытом заседании делегатов XX съезда КПСС 25 февраля 1956 года.

В нем он развеивал культ личности Сталина. По мнению российских коммунистов, это "подтасованные факты и лживые обвинения в адрес И.В. Сталина, искажает правду о его государственной и партийной деятельности".

Кроме того, в проекте резолюции говорится о том, что партия собирается призвать Владимира Путина "вернуть городу Волгограду и Волгоградской области их героические названия Сталинград и Сталинградская область".