У компартії Росії вважають цю доповідь "політично упередженою". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російське опозиційне медіа "Медуза", що посилається на російських пропагандистів.

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Російські комуністи критикують Хрущова

Комуністина партія Росії ухвалила резолюцію, у якій "вважає за необхідне оцінити як помилкову і політично упереджену" доповідь Генерального секретаря КПРС Микити Хрущова, яку той виголосив на закритому засіданні делегатів XX з'їзду КПРС 25 лютого 1956 року.

У ній він розвіював культ особи Сталіна. На думку російських комуністів, це "підтасовані факти й брехливі звинувачення на адресу Й.В. Сталіна, спотворює правду про його державну і партійну діяльність".

Крім того, у проєкті резолюції йдеться про те, що партія збирається закликати Владіміра Путіна "повернути місту Волгограду і Волгоградській області їхні героїчні назви Сталінград і Сталінградська область".