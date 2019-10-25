"Компашка оборзівших депутатів": на яке дно фракцію Зеленського тягне група Коломойського

Нещодавно частина депутатів "Слуги Народу" кастрували президентський законопроект №1009. Тоді група Коломойського на чолі з Олександром Дубінським в партнерстві групою Авакова на чолі з Денисом Монастирським видлубала з законопроекту скасування депутатської недоторканості. Так от, якщо ви думаєте, що після цього вони зупинилися, то ні – навпаки, увійшли у смак.

Потім ця ж "компашка оборзівших депутатів" збиває відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, ледве не зриває судову реформу та блокує нову редакцію закону про боротьбу з відмивання грошей.

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Більше того, товариші так знахабніли, що, схоже, почали нахабно брати гроші за збереження очевидних, тупих як двері, корупційних схем старої влади.

Схема, яка щодня забирає в українців мільйон доларів

Наприклад, описана вище група Дубінського добивається збереження схеми, яка щодня витягає з наших кишень мільйон доларів.



Олександр Дубінський

Коротко опишу саму схему, щоб ви зрозуміли, на яке глибоке дно група корупціонерів тягне фракцію Зеленського.

• З липня 2018 року коли ви продаєте чи купуєте нерухомість, оцінювач завантажує звіт про вартість об’єкту в єдину державну базу.

• З легкої руки минулої влади з’являються компанії-посередники, які забезпечують доступ до цієї бази. Насправді, єдине, що роблять ці посередники: тупо "пересилають дані" (як електронна пошта) й отримують за це з кожної операцій від 500 до 1800 гривень.

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• За такі послуги, начебто, платить сам оцінювач, але насправді викладає додаткові гроші з кишені той, хто цю оцінку замовляє – продавець нерухомості. За цією тупою схемою корупціонери вже витягли з наших кишень близько мільярда гривень.

Як депутати намагалися зупинити цю схему

Щоб нарешті зупинити цей очевидний бєспрєдєл депутати від "Слуги народу" та "Голосу" внесли законопроєкт, який ліквідовує ці кампанії-посередники. Простіше просто не буває.

Знаєте, що у відповідь зробила група корумпантів на чолі з Олександром Качуром? Вона зареєструвала альтернативний законопроєкт, чим блокує ліквідацію схеми. Більше того, під час розгляду питання на комітет в захист схеми вже публічно включається Добінський і ко.

В підсумку з усіх "Слуг народу" в профільному комітеті ВРУ за ліквідацію цієї огидної, сто разів розписаної схеми, голосує лише 5 членів фракції. Одинадцять інших фактично підтримують її збереження. Як вам таке? Ще троє "слуг народу", які не є членами комітету, публічно цю схему захищають. Від такої неприхованої корупційної наглості частини "слуг" – скандал піднімається на цілу країну.



Верховна Рада

"Слуги" продаються за 5 тисяч доларів

Керівництво Офісу Президента та партії "Слуга народу" вирішили перевірити частину депутатів на детекторі брехні. Президент особисто заявив, я процитую: "Якщо підозри виправдаються – ми з такими депутатами попрощаємось".

Знаєте, про які підозри йде мова? Цілий ряд журналістів та депутатів заявили, що частині "слуг" тупо дали гроші, щоб вони не голосували за цей законопроект. Все саме так банально. За неголосування депутатам пропонували по 30 тисяч доларів, стверджує журналіст Соня Кошкіна. З її слів, частина "слуг" продалася навіть дешевше – за 5 тисяч доларів.

Перевірка депутатів на детекторі брехні

Що далі, запитаєте ви. Ну, схоже, що всіх цих депутатів проженуть через детектор брехні. Що, як на мене, трохи пахне популізом. З тої простої причини, що детектор брехні не можна використовувати як доказ. Дуже багато залежить від того, хто ним користується і яке завдання йому поставили.

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Тож, якщо керівництво "Слуги народу" захоче скандал зам’яти, а не вирішити, то зробити ще шляхом ніби перевірки на поліграфі – найлегший для цього спосіб. Тобто показати шоу, яке має переконати нас, що, мовляв, все нормально і частина "слуг народу" захищали очевидно корупційну схему совєршенно бєзвозмєздно.

Розслідування антикорупційними органами

Ще я трохи здивований позицію, що антикорупційні органи мають цю ситуацію розслідувати. В мене питання, як саме? Ну, тобто як можна розслідувати хабар, який вже дали? Це просто неможливо, для цього машина часу потрібна.

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Був би шанс це розслідувати, якби НАБУ могло прослуховувати чи, ну хоча б обшукати, групу Дубінського і ко. Але тут така справа, без дозволу Ради робити це НАБУ права не має.

Нагадаю, що та сама група Коломойського на чолі з Дубінського в партнерстві з Аваківськими видлубали з законопроєкту президента можливість нормально розслідувати народних депутатів. Правда зручно для корупціонерів? І хабарі можна брати за збереження корупційних схем. І розслідувати за це себе хороших не дозволяти. Не життя – малина.

В підсумок, все максимально просто: або Зеленський вирішить проблему групи Коломойського у фракції "Слуги народу", або ця група зруйнує і фракцію, і довіру до імені президента.