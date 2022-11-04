Львов готовится к тяжелой зиме, – Садовый озвучил новые детали компенсации на генераторы

Россия пытается оставить украинцев без света и тепла в домах. Во Львове на днях заработает инициатива, в рамках которой жители многоквартирных домов смогут получить компенсацию за покупку генераторов.

Об этом 24 каналу рассказал мэр Львова Андрей Садовый. Он также отметил, что после последних обстрелов мы ясно поняли, что могут быть атакованы все стратегические объекты критической инфраструктуры и как следствие – мы можем быть без электроснабжения не днями, а неделями.

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По словам Андрея Садового, во Львове перезапустили всю систему, в большинстве укрытий размещают пункты обогрева – это банальные печки, закупили в большом количестве дрова.

Очень важно, чтобы каждый дом имел свою минимальную альтернативу электроэнергии. Это может быть дизель-генератор или газовый генератор,

– отмечает мэр Львова.

Во Львове будут компенсировать расходы на генераторы

Андрей Садовый говорит, что город решил помочь жителям, чтобы была лучшая волна подготовки.

Как получить возмещение за покупку генератора во Львове: смотрите видео

Скидка в 50% – это достаточно серьезная помощь от общества, плюс – люди думают заранее и многие закупают сухой спирт, теплую одежду.

Также проходит обустройство в укрытиях пунктов – где есть и питание, медицинские средства. Мы готовимся к тяжелой зиме, береженого Бог бережет. Потому что, по-моему, агрессор считает, что такими атаками деморализует нас, а он просто будет иметь обратный эффект,

– убежден глава города.

Мэр Львова добавляет, что мы не сдамся ни при каких условиях, Львов будет максимально приветливым, будем и дальше принимать украинцев, нуждающихся в поддержке и будем обеспечивать всем необходимым.