Компенсация за уничтоженную или поврежденную недвижимость: кто, где и как может оформить заявление

Война России против Украины еще продолжается, но наши граждане уже сейчас могут подать заявления относительно фиксации убытков за уничтоженную или поврежденную недвижимость, чтобы получить возмещение.

Кто и куда может подать заявление? Какие нужны документы? Какой будет компенсация? Ответы на эти и многие другие вопросы – в материале 24 канала.

Советы адвоката "Жатвы" российской войны: как получить компенсацию за утраченное жилье

Кто может подать заявление о компенсации?

Кабмин Украины утвердил Порядок подачи заявления о поврежденном и уничтоженном недвижимом имуществе в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией России.

Подать заявление могут украинцы, у которых были повреждены:

частные дома (усадебные, дачные и садовые);

квартиры;

другие жилые помещения (на которые зарегистрировано отдельное право собственности, а не в составе дома).

Какие материалы необходимы для фиксации уничтожения или повреждения недвижимости?

С целью фиксации факта разрушения имущества необходимо:

Хранить документы о праве собственности на имущество, технический паспорт. Сделайте с них копии. По возможности сделать выписку о нахождении имущества в собственности из Государственного реестра прав на недвижимое имущество. В случае пожара, аварийного состояния вызвать работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям для устранения последствий и составления соответствующего акта, получить его копию. В случае функционирования местной администрации – обратиться с заявлением по поводу составления акта обследования жилья. И/или составить акт разрушения самостоятельно с соседями. Произвести фото- и видеофиксацию разрушений. Составить письменные объяснения свидетелей обстрела. Сохранить статьи, фото и видео СМИ по факту обстрела (при наличии). Сохранить квитанции на движимое имущество (технику, вещи и другое, что находилось в доме), фото имущества до и после разрушения. Обратиться с заявлением о преступлении в правоохранительные органы с предоставлением доказательств разрушения имущества. Получить выписку из Единого реестра досудебных расследований.

Что доказывает право собственности?

Для дальнейшего получения компенсации за разрушенное имущество, в первую очередь, необходимо доказать, что на момент обжалуемых событий вы были собственником определенной недвижимости (квартиры, дома и другого).

Доказательствами являются:

соглашения о купле-продаже недвижимости;

свидетельства о праве собственности на недвижимость;

свидетельство о праве на наследство;

договор дарения;

государственный акт на земельный участок;

выписки из реестров прав на недвижимое имущество и технический паспорт.

Куда подать заявление о компенсации?



Заявление о поврежденном имуществе можно подать в приложении "Дия"

Заявление можно подать:

дистанционно – через приложение или портал "Дия"

лично – в органы местного самоуправления или в Центры предоставления административных услуг (ЦНАП)

Приложение "Дия"

Обновите приложение до последней версии Зайдите в Дию и нажмите → Услуги → Поврежденное имущество Заполните форму, указав всю необходимую информацию:

Данные о поврежденном объекте

Фото и описание повреждений

Контактные данные

Портал "Дия"

Перейдите по ссылке Авторизируйтесь или зарегистрируйтесь на портале Заполните форму Проверьте информацию и отправьте сообщение

Органы местного самоуправления

В приложении и портале Дия нужно вносить данные только относительно собственного жилья. Один человек не может подать заявление на весь дом, а только на свою квартиру.После регистрации заявления ждите информацию о начале процедуры оценки и компенсации, которые будут определены правительством.

Услугу можно получить в:

Донецкой областной военно-гражданской администрации;

Луганской областной военно-гражданской администрации;

исполнительных органах сельских, поселковых, городских советов.

Идентификатор услуги – 01746.

Срок – до 30 дней.

Как заказать услугу

Подать заявление на получение услуги заявитель (физическое лицо) может лично или через законного представителя путем отправки документов по почте (рекомендованным письмом).

Документы, которые необходимо предоставить для получения услуги:

заявление о проведении обследования жилья, разрушенного вследствие чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией Российской Федерации;

копия документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство Украины, или документа, удостоверяющего личность и подтверждающего его специальный статус;

копия одного из предусмотренных Налоговым кодексом Украины документа с данными о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика (кроме случаев, когда пострадавшим является иностранец, лицо без гражданства или лицо, которое по своим религиозным убеждениям в установленном порядке отказалось от принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов и сообщило об этом соответствующему контролирующему органу и имеет отметку в паспорте гражданина Украины (кроме иностранцев и лиц без гражданства);

нотариально заверенные копии документов, подтверждающих наличие у пострадавшего права собственности на жилье на момент подачи заявления о проведении обследования жилья.



Прием заявлений на компенсацию за уничтоженную или поврежденную недвижимость уже начался / Фото 24 канала

В течение 5 календарных дней с момента поступления заявления заявитель получает уведомление о решении и дате проведения обследования жилья (которое осуществляется в срок не более чем 30 календарных дней с момента принятия такого решения).

В течение 3 рабочих дней с момента проведения обследования заявитель бесплатно получает от органа местного самоуправления/военно-гражданской администрации:

акт обследования жилья;

справку о признании лица пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации.

Следующим шагом необходимо зарегистрировать в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество прекращение права собственности на разрушенное жилье.

Для этого следует обратиться к государственному регистратору и представить:

акт обследования жилья;

документ, удостоверяющий право собственности на объект недвижимого имущества.

После получения справки о признании лица пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации пострадавшие, их законные представители или представители, действующие на основании нотариально удостоверенной доверенности, дополнительно представляют второй пакет документов органам местного самоуправления, а в случае их отсутствия – военно-гражданским администрациям населенных пунктов:

Заявление в произвольной форме о выплате денежной компенсации. В заявлении указываются реквизиты банковской карточки (карточного счета в банке), на которую (перечисляется компенсация), и указывается, что заявитель не обращался за выплатой в другие органы местного самоуправления, а в случае их отсутствия – военно-гражданских администраций населенных пунктов. Копию справки о признании лица пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации. Копия акта обследования жилья. Информационную справку (выписку) из Государственного реестра прав на недвижимое имущество о прекращении права собственности на жилье в связи с его уничтожением, которая выдается в установленном порядке на основании акта обследования жилья.

В течение 3 рабочих дней с даты принятия пострадавшему направляется решение о предоставлении (с указанием размера) или отказе в предоставлении денежной компенсации.

Когда пострадавшие получат компенсацию?

Сейчас точные сроки еще неизвестны и процедура компенсации не определена. Потому что законопроект о компенсациях (№7198 от 24.03.2022) Верховная Рада пока приняла только в первом чтении. К нему есть много замечаний и предложений по доработке.

Какой будет компенсация?

Законопроектом предусмотрено, что компенсация предоставляется в виде:

денежной компенсации; объекта недвижимости путем финансирования его строительства; финансирования выполнения строительных работ по восстановлению поврежденного общего имущества многоквартирного дома.

Очередность предоставления компенсации будет зависеть от очередности поступления заявлений в конкретном населенном пункте. Приоритетное право на получение компенсации будут иметь многодетные семьи, лица с инвалидностью I и II групп, участники боевых действий и ветераны войны.

Компенсация является одноразовой – повторная выплата средств не допускается.

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