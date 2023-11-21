Завышенные цены и секретность: журналисты Bihus установили, кто отстраивает ЖК Ирпеня

В результате российских обстрелов жилой комплекс "Ирпенские липки" потерпел сильные разрушения. Журналисты обнаружили, кому действительно поручили восстановление этого ЖК.

Журналисты нашли связь между совладелицей компании, которая летом получила огромный подряд на восстановление "Ирпенских липок" и так называемым "смотрящим за Киевом" Денисом Комарницким.

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Подряд достался компании, предложившей более высокую стоимость

Тендер на возобновление "Ирпенских липок" летом проводила Киевская областная госадминистрация. На него пришли всего две компании:

киевская "Нидком", которая предлагала выполнить работы за чуть более 400 миллионов гривен,

харьковская "Навитехсервис", которая предложила значительно более высокую стоимость – более 600 миллионов гривен.

Обычно на торгах побеждает тот, кто предлагает меньшую стоимость, однако в этом случае из-за формальности победил "Навитэхсервис". Журналисты сайта "Наши деньги" в смете нашли завышенные цены на отдельных позициях, а также отсутствие подробной информации по большинству других позиций.

К примеру, в документах говорится, что компания собирается покупать "оконные блоки", но информации о том, какие именно и какого производителя нет. Поэтому нет возможности сравнить указанные цены с рыночными. Редактор "Наших денег" Юрий Николов заметил, что это похоже на определенный "коррупционный люфт".

При чем здесь Денис Комарницкий

Владелицей малоизвестной компании "Навитехсервис" является Марина Ткаченко. Однако журналисты обнаружили, что этот бизнес для нее не профильный.

Женщина давно занимается организацией мероприятий и принимает заказы сейчас. Так что, скорее всего, она подставное лицо в строительной компании.

Журналисты продолжили "копать" и обнаружили, что сестра Марины Ткаченко Полина является женой бывшего заместителя Виталия Кличко и экс-главы Госаудитслужбы Геннадия Плиса. А мать Ткаченко руководит агропредприятием, совладельцем которого является тесть так называемого "смотрящего за Киевом от Офиса президента" Дениса Комарницкого.