Комплекс обиженного человека, – Троицкий предположил психологическое состояние Путина

Владимир Путин продолжает провоцировать мир новыми заявлениями. Подобные действия главы Кремля можно объяснить его внутренними комплексами.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал режиссер Владислав Троицкий. По его словам, это сложная ситуация, потому что у Путина существует "комплекс обиженного человека".

К теме Надо жестче с уродом, – Пионтковский о реакции Зеленского на "красавицу" из уст Путина

Троицкий: Сознание россиян манипулируется

Режиссер считает, что комплексы есть не только у Путина, но и у самой России. Говорится о том, что, мол, страна находится "на коленях". Также для россиян существует геополитическая катастрофа – распад Советского Союза.

Очень забавно, как вообще трансформируется сознание российского народа,

– подчеркнул он.

По наблюдению Троицкого, ему за этим интересно следить с 2 сторон – как обычному жителю и художнику-режиссеру. "Как манипулируется сознание людей (россиян – 24 канал) и самого Путина", – добавил он.

Последнее дерзкое заявление Путина: коротко

Глава страны-агрессора позволил себе сравнить Украину с "красавицей", которой нужно "терпеть". Об этом он сказал, когда имел в виду Минские соглашения.

В самом Кремле принялись объяснять слова главы Кремля. Спикер Путина сказал, что, мол, это в России фольклор такой.

Владимир Зеленский ответил на провокационные слова. Он подтвердил, что Украина – красавица, однако слово "моя" из уст Путина – это уже слишком.

Наглядно – ответ Зеленского на скандальное заявление Путина: смотрите видео