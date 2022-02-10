Таку думку в ефірі 24 каналу висловив режисер Владислав Троїцький. За його словами, це складна ситуація, бо в Путіна існує "комплекс ображеної людини".

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Троїцький: Свідомість росіян маніпулюється

Режисер вважає, що комплекси є не тільки в Путіна, а й у самої Росії. Мовиться про те, що, мовляв, країна перебуває "на колінах". Також для росіян існує геополітична катастрофа – розпад Радянського Союзу.

Дуже кумедно, як узагалі трансформується свідомість російського народу,

– наголосив він.

За спостереженням Троїцького, йому за цим цікаво спостерігати з 2 боків – як звичайному мешканцеві та художнику-режисерові. "Як маніпулюється свідомість людей (росіян – 24 канал) і самого Путіна", – додав він.

Остання зухвала заява Путіна: коротко

Очільник країни-агресорки дозволив порівняти Україну з "красунею", якій треба "терпіти". Про це він сказав, коли мав на увазі мінські угоди.

У самому Кремлі взялися пояснювати слова глави Кремля. Речник Путіна сказав, що, мовляв, це в Росії фольклор такий.

Володимир Зеленський відповів на провокативні слова. Він підтвердив, що Україна – красуня, проте слово "моя" з вуст Путіна – це вже занадто.

Наочно – відповідь Зеленського на скандальну заяву Путіна: дивіться відео