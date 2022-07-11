Комплекс "маленького человека": к чему привели причуды путина

Комплекс "маленького человека" у путина, зацикленного на войне, приводит к росту конфронтации россии вообще со всеми.

Скоро не останется ни одной страны, к которой Кремль не относился бы враждебно. На фоне войны и шантажа голодом путин решил использовать еще одно оружие против Запада – казахскую нефть.

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Новое оружие против Запада

Через Каспийский трубопроводный консорциум, а конкретнее черноморский портовый терминал (работу которого россия хочет остановить на один месяц по надуманному поводу), шла не только российская нефть, но и казахская (Казахстан отправлял почти 80%).

Трубопровод работал бесперебойно почти 20 лет, пока путин не решил использовать и эту возможность для шантажа.

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кремлевский шантаж уже не работает

Ну, что ж. Неадекваты в россии так и не поняли, что шантаж как инструмент уже не работает. Токаев, в итоге, дал указание искать варианты диверсификации поставок.

Но путин будет и дальше двигаться в этой логике. В логике шантажа и создания напряженности, где это только возможно. И разного типа преступлений. Не только в отношении Украины.

Вот на днях россия выпустила две ракеты по нефтяному танкеру в Черном море, который шел под флагом Молдовы.

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