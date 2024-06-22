Об этом в эксклюзивном материале 24 Каналу заявил заместитель гендиректора компании по производству РЭБ и эксперт по авиации Анатолий Храпчинский. Он добавил, что переброска россиянами систем ПВО – это не более, чем показательный шаг.

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Эффективны ли комплексы С-500

Храпчинский объяснил, что для россиян комплексы С-500 являются новейшими, однако некоторые кладовые системы уже применялись отдельно в сочетании с другими комплексами. Впрочем, даже в таких случаях "аналогов нет" ЗРК С-500 не продемонстрировали феноменальной эффективности.

В то же время переброска систем на территорию временно оккупированного Крыма – это не более, чем показательный шаг врага. Так, перемещение комплексов С-500 "Прометей, о которых ранее сообщал глава ГУР МО Кирилл Буданов, скорее напоминает "игру мышцами", чем реальный шаг, который может повлиять на ситуацию или защиту воздушного пространства.

После ряда поражений с системами С-400, им (россиянам – 24 Канал) надо что-то противопоставить, что у них что-то есть, потому что они понимают, что это существенный удар по российскому ВПК путем таких ударов с уничтожением систем противовоздушной обороны, уничтожение современных самолетов. То есть они получили такой мощный удар от Украины по своим стратегическим объектам и по оружию, которое они продавали по всему миру,

– пояснил Храпчинский.

Справка. Силы обороны успешно поразили российские комплексы С-300 и С-400 во временно оккупированном Крыму. Взрывы раздавались в ночь на 10 июня й 12 июня. Во время этих двух атак были поражены 4 комплекса С-300 и 2 ЗРК С-400.