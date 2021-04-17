Сопредседатель фракции Верховной Рады "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко и шоумен и политик из партии "Голос" Сергей Притула поссорились вокруг темы отношений Украины и России. Это произошло 16 апреля в эфире у Савика Шустера.

Притула отметил, что единственный компромисс, на который пойдет народ Украины – это приговор Владимиру Путину в Гаагском трибунале. Других компромиссов после стольких жертв вызванной Россией войны быть не может.

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Скандал вокруг возможных компромиссов с Путиным

Сергей Притула удивился, почему у представителя ОПЗЖ спрашивают о компромиссах с Россией. Савик Шустер на это заметил, что за эту партию проголосовали немало украинцев. Притула согласился, но и заявил:

"Это не означает, что мы должны терпеть такое поведение".

Притула объяснил свои слова: дело в том, что Юрий Бойко во время выступления говорил, что минские соглашения подписали, чтобы остановить массовые убийства – без конкретизации, кто стал жертвой этого и кто был убийцей.

Минские соглашения были подписаны, чтобы остановить массовые убийства граждан Украины российскими боевиками. Именно это подчеркнул Сергей Притула.

Представитель ОПЗЖ Юрий Бойко согласился, что "у нас каждый день убивали 150 – 170 наших солдат, когда подписывался минский протокол".

"Это вы только сейчас говорите", – отреагировал Притула, намекая, вероятно, на то, что в ОПЗЖ в целом и Бойко в частности не считают Россию и Путина убийцами.

Когда мы говорим о компромиссах с Путиным, то украинский народ после 15 тысяч жертв путинского режима должен пойти на один компромисс. Это компромисс по приговору Путину в Гаагском трибунале,

– уверен Сергей Притула.

Однако Юрий Бойко продолжал настаивать, что компромиссы с Россией прописаны в минском протоколе.