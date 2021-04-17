Единственный компромисс – приговор Путину в Гааге, – Притула срезался в эфире с Бойко
Сопредседатель фракции Верховной Рады "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко и шоумен и политик из партии "Голос" Сергей Притула поссорились вокруг темы отношений Украины и России. Это произошло 16 апреля в эфире у Савика Шустера.
Источник:"Свобода слова Савика Шустера"
Притула отметил, что единственный компромисс, на который пойдет народ Украины – это приговор Владимиру Путину в Гаагском трибунале. Других компромиссов после стольких жертв вызванной Россией войны быть не может.
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Скандал вокруг возможных компромиссов с Путиным
Сергей Притула удивился, почему у представителя ОПЗЖ спрашивают о компромиссах с Россией. Савик Шустер на это заметил, что за эту партию проголосовали немало украинцев. Притула согласился, но и заявил:
- "Это не означает, что мы должны терпеть такое поведение".
Притула объяснил свои слова: дело в том, что Юрий Бойко во время выступления говорил, что минские соглашения подписали, чтобы остановить массовые убийства – без конкретизации, кто стал жертвой этого и кто был убийцей.
- Минские соглашения были подписаны, чтобы остановить массовые убийства граждан Украины российскими боевиками. Именно это подчеркнул Сергей Притула.
Представитель ОПЗЖ Юрий Бойко согласился, что "у нас каждый день убивали 150 – 170 наших солдат, когда подписывался минский протокол".
Когда мы говорим о компромиссах с Путиным, то украинский народ после 15 тысяч жертв путинского режима должен пойти на один компромисс. Это компромисс по приговору Путину в Гаагском трибунале,
– уверен Сергей Притула.
Однако Юрий Бойко продолжал настаивать, что компромиссы с Россией прописаны в минском протоколе.
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