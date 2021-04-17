Єдиний компроміс – вирок Путіну в Гаазі, – Притула зрізався в ефірі з Бойком
Співголова фракції Верховної Ради "Опозиційної платформи – За життя" Юрій Бойко і шоумен та політик із партії "Голос" Сергій Притула посварилися навколо теми стосунків України та Росії. Це сталося 16 квітня в ефірі у Савіка Шустера.
Джерело:"Свобода слова Савіка Шустера"
Притула наголосив, що єдиний компроміс, на який піде народ України – це вирок Володимиру Путіну в Гаазькому трибуналі. Інших компромісів після стількох жертв спричиненої Росією війни бути не може.
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Скандал навколо можливих компромісів із Путіним
Сергій Притула здивувався, чому у представника ОПЗЖ запитують про компроміси з Росією. Савік Шустер на це зауважив, що за цю партію проголосували чимало українців. Притула погодився, але й заявив:
- "Це не означає, що ми повинні толерувати таку поведінку".
Притула пояснив свої слова: річ у тім, що Юрій Бойко під час виступу говорив, що мінські угоди підписали, щоб зупинити масові вбивства – без конкретизації, хто став жертвою цього та хто був убивцею.
- Мінські угоди були підписані, щоб зупинити масові вбивства громадян України російськими бойовиками. Саме на цьому наголосив Сергій Притула.
Представник ОПЗЖ Юрій Бойко погодився, що "у нас кожен день вбивали 150 – 170 наших солдатів, коли підписувався мінський протокол".
Коли ми говоримо про компроміси з Путіним, то український народ після 15 тисяч жертв путінського режиму повинен піти на один компроміс. Це компроміс за вироком Путіну в Гаазькому трибуналі,
– переконаний Сергій Притула.
Однак Юрій Бойко продовжував наполягати, що компроміси з Росією прописані у мінському протоколі.
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