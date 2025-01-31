По их словам, Путин не придерживается традиционных семейных ценностей и не скрывает своих интимных отношений с высокопоставленными чиновниками. Об этом в эфире 24 Канала рассказал экс-сотрудник КГБ Сергей Жирнов.

Смотрите также Москва угрожает в случае покушения на Путина: что могло бы происходить, если бы США ликвидировали его

Кто в России хочет убить Путина

По словам бывшего сотрудника КГБ, убийство Путина выгодно многим в России. Например, Игорю Гиркину, которого диктатор посадил за решетку. Гиркин считает себя патриотом России и публично называл Путина предателем, человеком, который разрушает страну.

Русская православная церковь также имеет претензии к Путину из-за его связей с исламистскими террористами по всему миру, такими как талибы, хуситы, ХАМАС, глава Чечни Рамзан Кадыров, экс-президент Сирии Башар Асад и другие. Путин, по мнению многих, предает российские национальные интересы, как патриотическим, так и ортодоксальным.

Выгодно это и российским православным олигархам. Путин не придерживается традиционных семейных ценностей: развелся 11 лет назад и до сих пор не женился. Существуют слухи о многочисленных любовницах и незаконно рожденных детях, которых он не признает, нарушая таким образом каноны РПЦ и государства,

– подчеркнул Сергей Жирнов.

Кроме того, Путин не стесняется с голым торсом в интимных условиях общаться с высокопоставленными чиновниками, в частности с секретарем Совбеза Сергеем Шойгу. Диктатор имеет много врагов внутри России, но кто может занять его место – пока неизвестно.

Напомним, что американский журналист Такер Карлсон обвинил администрацию бывшего президента США Джо Байдена в попытках убить президента России Владимира Путина.

В Офисе Президента сказали, что Карлсон сделал заявление для повышения просмотров своих подкастов. По мнению Михаила Подоляка, его слова не имеют ничего общего с реальностью.