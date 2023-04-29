Кому наиболее выгодна война России против Украины

После телефонного разговора Зеленского и Си в Пекине подчеркнули, что Китай не будет наблюдать за огнем и не будет использовать возможности получения прибыли от войны. Мол, диалог и переговоры – единственно возможный выход из ситуации.

Какую выгоду получает Китай

Это заявление должно было гарантировать, что Китай не зарабатывает на войне. Однако исследования журналистов демонстрируют, что Китай является главным бенефициаром войны России против Украины.

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Ведь в противоположность странам Запада Китай не ввел санкции против России. Экспорт товаров из Китая в Россию возобновился в первые месяцы после большой войны и достиг рекордных показателей по сравнению с 2019 годом, то есть порой до пандемии.

Более того, сама поставка определенных компонентов из Китая в Россию – микросхем, чипов, электроники – помогает России производить оружие и продолжать войну. Это создает у Владимира Путина надежду на то, что можно будет создавать новое и более эффективное оружие. То есть, войну можно будет затягивать до критических показателей для Украины и Запада, понемногу приучая Запад, а потом уже Украину к неотвратимости капитуляции перед Россией.

Может возникнуть вопрос: "А зачем тогда Китаю выступать с миротворческими инициативами?". Ведь если удастся урегулировать ситуацию, а определенная часть санкций против России будет упразднена, то Китаю снова придется вступить в конкуренцию за российский рынок. Он больше не сможет покупать российские энергоносители по комфортным ценам, которые дают возможности для роста китайской экономики.

По большому счету Китай, как главный бенефициар войны против Украины, должен быть заинтересован в том, чтобы война продолжалась как можно дольше. Однако власть Китая может руководствоваться не только экономическими, но и политическими мотивами. Прежде всего, не допустить серьезного поражения России в войне против Украины.

Почему Си позвонил Зеленскому

В Пекине неоднократно подчеркивали, что Запад своей помощью Украины способствует продолжению войны, а Китай якобы выступает за переговоры и мирное разрешение конфликта. Однако это мирное решение должно учитывать взгляд Москвы на дальнейшее развитие событий. Не зря спикер российского президента Дмитрий Песков сказал, что воспринимает инициативы Китая как дополнительную возможность достичь всех целей так называемой "спецоперации".

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То есть, войну, как говорят российские чиновники, можно довольно быстро закончить. Для этого нужно одно "просто условие" – капитуляция Украины. Именно это сделает какие-либо переговоры Украины и России практически бессодержательными.

Мы находимся в патовой ситуации – Украина хочет сделать все возможное, чтобы сохранить суверенитет и восстановить территориальную целостность, а Россия хочет создать условия для оккупации новых украинских территорий.

Китай в этой ситуации может надеяться, что любой миротворческий процесс затормозит украинское контрнаступление и позволит России с помощью всех китайских компонентов создать современное оружие и не бояться поражения.

Именно поэтому Си Цзиньпин так вовремя появился в расписании переговоров Владимира Зеленского. Именно поэтому возникла новая серьезная опасность, которую следует учитывать не только для Украины, но и для Запада. Надо отдавать себе отчет, что объединенный фронт России и Китая может создать действительно реальные условия для затягивания войны не только в Украине, но и на всем постсоветском пространстве.